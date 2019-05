Berlin. Die Linkspartei wirft Google vor, ihre Wahlwerbespots zu blockieren und so in den Europawahlkampf einzugreifen.

Am Dienstag habe der Internet-Riese „unangekündigt“ bereits geschaltete Wahlwerbespots gestoppt, sagte Thomas Lohmeier, Leiter der Linken-Öffentlichkeitsarbeit, unserer Redaktion. Trotz Einreichung aller notwendigen Unterlagen zur Verifizierung würden die Videos weiterhin nicht als Werbung platziert. „Faktisch greift Google aktiv in den Wahlkampf ein, was in seiner Konsequenz zur Benachteiligung der Wahlchancen führt“, sagte Lohmeier.

“Es ist skandalös, wenige Tage vor der wichtigsten Wahl des Jahres keine Handlungsgrundlage zu haben.“ Als medialer Akteur sei Google angehalten, Chancengerechtigkeit für alle demokratischen Parteien zu ermöglichen. Der Internetkonzern lehnte trotz mehrfacher Nachfrage eine Stellungnahme ab.