Herr Maaßen, in diesen Tagen wird viel über den Zustand der CDU diskutiert. Kritiker glauben, dass die Partei sich erst erneuern kann, wenn Angela Merkel nach dem Parteivorsitz auch das Kanzleramt aufgibt. Sehen Sie das auch so?



Wir brauchen eine sachliche Erneuerung im Sinne einer Politikwende, aber natürlich auch einen personellen Neuanfang. Wer ankündigt, nicht mehr antreten zu wollen, sollte am besten gleich gehen, denn man nimmt ihm nicht mehr ab, dass er die Kraft und den Willen hat zu gestalten, sondern dass er nur noch verwaltet oder abwickelt.

Wann wäre der richtige Zeitpunkt für Frau Merkel abzutreten?

Ich denke, in diesem Jahr gibt es in Sachsen, Brandenburg und Thüringen Landtagswahlen, die für die CDU nicht einfach sein werden. Es wäre ein gutes Zeichen an die Wähler in den drei Ländern, wenn bereits jetzt durch eine Personalentscheidung signalisiert würde: wir haben verstanden.

Verstehen sie, dass die CDU so viele Probleme hat, sich von der Überfigur Merkel zu befreien?

Es ist ein traditionelles CDU-Problem, das die Partei auch schon mit den Überfiguren Adenauer und Kohl hatte.

Aus dem konservativen CDU-Kreis der Werteunion, der Sie auch angehören, kommt die Forderung, die Union dürfe eine Koalition mit der AfD „nicht für immer und ewig" ausschließen. Bei der AfD gebe es durchaus akzeptable Leute, mit denen ein Dialog möglich sei. Können Sie sich in Zukunft auch eine Koalition zwischen CDU und AfD vorstellen?

Die Werteunion hat sich gegen eine Koalition mit den Linken und der AfD ausgesprochen. Es macht aber Sinn, mit allen vernünftigen Leuten in allen demokratischen Parteien über Problemlösungen zu reden.

Wird die AfD aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren weiter erstarken?

Es fällt mir schwer, Prognosen anzustellen. Aber, wenn die CDU ihren konservativen Flügel stärkt und konservative Positionen auch wieder als ihre Positionen nach außen vertritt, dürfte dies dazu beitragen, dass die AfD geschwächt wird.

Teilen Sie die Meinung, dass Kanzlerin Angela Merkel mit ihrer Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen die Existenzberechtigung für die AfD ist und diese erst stark gemacht hat?

Die CDU hat in den letzten Jahren auf Grund ihrer Links- und Grün-Orientierung Werte und Haltungen zu wichtigen politischen Fragen fallen gelassen, die nun von der AfD aufgegriffen werden. Das war ein Fehler. Früher hieß es in der Union von Franz-Josef-Strauß: „Rechts von der Union darf es keine andere Partei geben.“ Er hatte Recht. Ich bin der festen Überzeugung: Hätte die CDU eine Politik verfolgt, die konservative, wirtschaftsliberale und realpolitische Werte und Haltungen zum Ausdruck bringt, hätten wir heute nicht das Problem mit der AfD.

In den USA ist Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden, weil viele Wähler es schätzten, dass er mit der politischen Korrektheit aufgeräumt hat. Könnte das auch in Deutschland passieren?

Das kann auch eine Gefahr für Deutschland und für andere europäische Staaten sein. Denn viele Menschen haben den Eindruck, bevormundet und politisch gegängelt zu werden. Der einzige Ausweg, den sie sehen, bestehe darin, in der Wahlkabine ihre Stimme für eine Partei abzugeben, die das völlige Gegenteil des politischen Establishments ist. Und das sollte verhindert werden, in dem die Politik mehr auf die Menschen hört und vor allem endlich das tut, was von der Politik erwartet wird.

Sehen Sie das als Ihr politisches Ziel an: Die Unzufriedenen einzusammeln und für die CDU zu gewinnen?

Diejenigen, die einen anderen politischen Kurs in der Partei wollen, müssen sich sammeln und ihre Position artikulieren. Sie dürfen sich nicht wegducken und die Faust in der Tasche ballen, wie in der Vergangenheit, sondern müssen mutig werden. Es gibt eine mindestens sehr starke Minderheit, die einen Politikwechsel der Partei will, den müssen wir einfordern, auch gegenüber der neuen Vorsitzenden.

In konservativen CDU-Kreisen werden Sie bereits als Innenminister gehandelt…?

Ich bin nicht in der Situation, dass ich derzeit ein politisches Amt anstrebe. Ich schließe aber für die Zukunft gar nichts aus. Auch nicht, dass ich in der nächsten Stunde von einem Meteoriten erschlagen werde.

Sie haben nach Ihrem erzwungenen Abgang als Verfassungsschutzpräsident von einer Hetzjagd gegen Sie selbst gesprochen, auch von teils linksradikalen Kräften in der SPD. Sehen Sie das nach wie vor so?

Ich war gerade zum Chef des Verfassungsschutzes berufen, da forderten linke Politiker schon meine Absetzung. Ich war für linke und grüne Politiker eine Reizfigur, weil ich ihnen nicht nach dem Mund rede, sondern ausspreche, was wahr ist. Es war in den letzten Jahren eine andauernde Kampagne gegen mich. Man hat versucht, mich zu diskreditieren und behauptet, ich wäre auf dem rechten Auge blind. Ich glaube, gerade Linke und Grüne in Deutschland zeichnen sich durch besondere Intoleranz gegenüber Andersdenkenden aus.

Was fordern Sie?

Wir müssen offener darüber diskutieren, wie man in Deutschland mit Amtsträgern umgeht, die nicht die Meinung von linken und grünen Meinungsführern teilen. Das ist eine grundsätzliche Frage.

Verstehen Sie, dass man ihnen vorwirft, Ihr Image als Märtyrer jetzt zu pflegen?

Es wäre für mich neu, dass meine politischen Gegner mich als Märtyrer ansehen. Ich vertrete meine Positionen, die ich auch schon vor Jahr und Tag vertreten habe, und ich bin überzeugt, dass diese Positionen von vielen Menschen, vor allem von meinen Freunden in der Werteunion geteilt worden. Ich sehe mich nicht als Märtyrer und auch nicht als Opfer. Aber ich sehe die politische Situation in Deutschland mit großer Sorge und deshalb äußere ich mich. Ich möchte nicht, dass es mit Deutschland und Europa weiter bergab geht.





Sie fallen mit provokanten Aussagen auf und haben im ungarischen Fernsehen mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin abgerechnet. War das wirklich richtig?

Meine Aussagen gerade zur Flüchtlingspolitik entsprechen vielleicht nicht immer dem politisch-medialen Mainstream in Deutschland. Sie sind dadurch aber noch nicht provokant. Ich war von der unabhängigen Antall-Stiftung zu einem Vortrag nach Budapest eingeladen worden und hatte in diesem Zusammenhang dem ungarischen Fernsehen ein Interview gegeben. Ich sehe nicht, warum das anstößig sein soll. Ungarn ist nicht Russland oder ein anderer totalitärer Staat, sondern als EU-Staat unser Partner. Man kann unterschiedlicher Meinung sein über die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, aber so, wie in den vergangenen Jahren mit unserem Partner Ungarn umgegangen worden ist, war es nicht richtig. Wir dürfen kleinere EU-Staaten nicht bevormunden, wenn uns deren Politik nicht passt. Schließlich haben wir Ungarn danke dafür zu sagen, dass vor genau 30 Jahren unsere ungarischen Freunde so viel dazu beigetragen haben, dass der Eiserne Vorhang fiel und wir Deutschen wiedervereinigt wurden.

Sie kritisieren, dass die deutschen Grenzen immer noch offen sind. Was bewegt sie?

Seit Anfang der 1990er Jahre beschäftige ich mich mit Ausländer- und Flüchtlingspolitik. Ich hatte im Innenministerium unter Minister Otto Schily die Vorschriften über die Integration von Ausländern und das Zuwanderungsgesetz entworfen. Ich weiß wovon ich rede. Wir können auf Dauer nicht jeden Tag 500 Asylsuchende ins Land lassen, nur einen Bruchteil der Abgelehnten wieder abschieben und großzügigen Familiennachzug gewähren. Das wird uns überfordern, wirtschaftlich, aber vor allem integrationspolitisch. Es ist auch ein echtes Sicherheitsproblem, wenn viele junge Männer, die zu uns gekommen sind, die dschihadistische Ideologie des IS im Herzen tragen. Da der EU-Außengrenzschutz offensichtlich nicht funktioniert, müssen wir nicht nur unsere Binnengrenzen kontrollieren, sondern auch Personen zurückweisen, die kein Recht auf Einreise haben. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere Bundespolizei mit fast 70 Jahren Erfahrung im Grenzschutz das auch kann. Sie wird es schaffen, wenn man es ihr erlaubt. Das ist derzeit leider politisch nicht gewollt.

Derzeit bewegt die Ibiza-Affäre in Österreich auch die deutsche Politik. Sie haben erklärt, es könnten „linke und linksextreme Aktivisten“ hinter der Falle für den rechtspopulistischen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache stecken. Haben Sie darauf Hinweise?

Ich hatte an die Silberstein-Affäre bei der Nationalratswahl 2017 erinnert, als die österreichischen Sozialdemokraten dabei ertappt wurden, wie sie sich des international berüchtigten Tal Silbersteins bedienten, um den damaligen ÖVP-Spitzenkandidaten Kurz mit illegalen Mitteln zu diskreditieren und die Spuren in Richtung FPÖ zu legen. Ich hatte nicht gesagt, dass linke und linksextreme Aktivisten hinter der Falle für den FPÖ-Politiker Strache steckten. Bundeskanzler Kurz war es selbst gewesen, der in dieser Woche den Verdacht äußerte, dass das Team von Silberstein auch hinter der Ibiza-Falle stecken könnte. Natürlich ist es richtig, dass Herr Strache nach den völlig inakzeptablen Äußerungen, die er in dem Video machte, zurücktreten musste. Er hatte sich damit für politische Ämter disqualifiziert.

Wie werten Sie es als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, dass Politikern solche Fallen gestellt werden?

Schmutzige Wahlkämpfe und das Stellen von Fallen gegenüber Politikern halte ich nicht für richtig. Wenn wir das als normal hinnehmen, nur weil es ein umstrittener Politiker ist, öffnen wir damit die Türe dafür, dass in Zukunft gegenüber Politikern, Unternehmern, Schauspielern oder jedermann derartige Fallen aufgestellt werden. Auch wenn durch solche Fallen das vielleicht wahre Denken von Menschen offenbart wird, ist es falsch, das als politisches Instrument einzusetzen. Das ist ein Tabubruch. Und ich fühle mich in meiner Haltung dadurch bestätigt, dass bei einer in dieser Woche durchgeführten Online-Befragung durch die iTNT-Media Group knapp 90 Prozent von 10 000 befragten Personen meiner Haltung zustimmten.

Eine angebliche Oligarchen-Nichte hat die Staatskrise mit dem Angebot von Vorteilen russischer Investoren gegen Wahlkampfunterstützung ausgelöst. Das Video steht beispielhaft für Vorwürfe europäischer Geheimdienste, dass Russland versuche, die Nationalisten zu stärken oder sie sogar an die Macht zu bringen und die EU zu destabilisieren. Sehen Sie das auch so?

Auch wenn es sich in der Ibiza-Affäre um ein Schein-Angebot einer Schein-Oligarchennichte handelte, gehe ich davon aus, dass russische Stellen versuchen, nationalistische und rechtsextreme Gruppen zu stärken, um Europa zu destabilisieren. Allerdings würde ich dies nicht allein auf den rechten Rand des Parteienspektrums beschränken, denn die Zielrichtung dürfte darin bestehen, die politische Mitte zu schwächen.