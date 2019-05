„Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Das muss ich leider so sagen“, sagt der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein. Foto: Fredrik von Erichsen

Berlin. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat Juden davor gewarnt, überall in Deutschland die Kippa zu tragen. „Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Das muss ich leider so sagen“, sagt Felix Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe.