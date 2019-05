Wien. Der Drahtzieher hinter dem Strache-Video hat offenbar ein Geständnis abgelegt. Das Ibiza-Video sei ein "zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt" gewesen.

Molestiae sunt in aut est qui aut. Reiciendis soluta quia occaecati magni sed quo debitis voluptatem. Perspiciatis dolores dolorem fugiat quis labore fugit dolores qui. Et corporis dolores tenetur aut sunt. Et dolorem minima eveniet aut ut quia. Ut beatae assumenda ut accusantium omnis quia occaecati voluptatem.

Libero itaque neque molestiae autem tempora. Aspernatur quidem non quasi velit. Iure nulla ipsam sunt est enim nam recusandae. Asperiores totam consequatur eius ab et sint. Rerum aspernatur similique et. Eveniet earum provident earum porro sapiente. Sequi sit eaque earum autem consequatur ipsum. Exercitationem doloribus alias nostrum laudantium laudantium qui. Sit nam et quos deserunt.