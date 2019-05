Osnabrück. Über „Deutschlands Verantwortung in der Welt“ hat Außenminister Heiko Maas am Freitag auf Einladung der Universitätsgesellschaft in Osnabrück gesprochen. Maas diskutierte anschließend mit Studenten und Interessierten über die deutsche Außenpolitik.

