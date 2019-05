Berlin. Spitzenpolitiker und die Liebe - das ist oft eine schwierige Kiste. Der enorme Druck, die vielen Reisen, das stellt viele Beziehungen vor die Zerreißprobe.

FDP-Chef Christian Lindner und Verkehrsminister Andreas Scheuer sind nur zwei Polit-Promis, deren Ehen in letzter Zeit in die Brüche gingen. Peter Altmaier wiederum bekannte, dass er schon so manches Weihnachten ganz allein verbrachte.

Viel besser läuft es bei Katarina Barley. Zwar hat auch die Noch-Justizministerin schon eine Trennung hinter sich, doch schwebt sie mit ihrem Lebensgefährten Marco van den Berg - ein niederländischer Basketball-Trainer, auf Wolke 7. Der sei sogar "bei Weitem" attraktiver als der "sexiest Man alive" Richard Gere, den Barley ebenfalls persönlich kennt. Ihr Marco sei "der tollste Mann der Welt", schwärmte die SPD-Politikerin in der "Bunten".





Ist das womöglich der Grund für die prächtige Laune, mit der die SPD-Spitzenkandidatin den schwierigen Europawahlkampf absolviert, so dass der "Spiegel" Barley schon zur "Miss Happy" kürte? An den Umfragewerten kann es ja nicht liegen. Unverdrossen betont Barley bei ihren Auftritten zwar, wie sehr sie auch ihre Partei liebe. Ab Sonntag aber, wenn sie ihren Ministerposten abgeben und ins EU-Parlament wechseln wird, heißt es für sie jedenfalls: Weniger Politik und mehr Marco.