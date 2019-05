Osnabrück. Wehrpflicht, Föderalismus-Reform und "großer Lauschangriff" - das alles wurde im Grundgesetz in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Viele der 63 Reformen gelten als Meilensteine der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung.Doch ist die Verfassung wirklich sturmfest? Etwas fehlt noch, meint die FDP.

Es ist eine Frage, die schon den Vater der modernen Verfassung, den Franzosen Charles de Montesquieu, im 18. Jahrhundert beschäftigte: Gibt es überhaupt Verfassungen für die Ewigkeit – oder sollte ein Staat sich einfach immer wieder eine neue geben?

Viele Länder machen das in der Praxis so. Im weltweiten Schnitt werden Verfassungen oft nur 20 Jahre alt. Da ist das Grundgesetz mit seinen 70 Jahren schon in einem stolzen Alter. Doch ist es aktuell dem Druck von außen – etwa durch die EU-Integration – und innen wie den Angriffen von rechts wirklich gut gewappnet?

Grundgesetz entstand als Provisorium

Die Verfassungsväter und -mütter des Grundgesetzes waren in diesem Punkt sehr bescheiden. Sie konzipierten den Text 1949 von Anfang an als Provisiorium. Auch wagten sie nicht, das Grundgesetz „Verfassung“ zu nennen. Das wäre dann doch zu endgültig gewesen. Immerhin war die Hoffnung groß, dass die Sowjetische Besatzungszone bald wieder mit den Westzonen vereinigt sein würde. Und doch wandelte sich das Grundgesetz zu einem langlebigen Dauerbrenner – weil es nicht in Stein gemeißelt ist, sondern atmet. 63 Mal wurde es im Laufe der Zeit geändert, der Text ist heute doppelt so umfangreich wie das Original.

Hohe Hürden für Reformen

„Die Verfassungsänderungen spiegeln den gesellschaftlichen Wandel wider“, erklärt der Historiker Michael Feldkamp den Erfolg des Grundgesetzes. Es passt sich eben der Zeit an, das macht seine Stärke aus. Allerdings in Maßen, und das schon allein deshalb, weil die Hürde für Text-Änderungen mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat recht hoch ist. Zudem sorgt die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 dafür, dass als Lektion aus der Weimarer Zeit Grundelemente wie die Menschenwürde sowie Demokratie, Bundesstaat, Rechtsstaat und Sozialstaat durch ein Gesetz nicht veränderbar sind.

Einige Meilensteine

Doch davon abgesehen wurde einiges am Grundgesetz korrigiert. Vieles hat sich tief in das Gedächtnis der Deutschen eingegraben. Ein Meilenstein war die Schaffung der Bundeswehr und die Wiedereinführung der Wehrpflicht 1956. Begleitet von heftigen Debatten wurden 1968 die sogenannte Notstandsgesetze eingeführt, die die Gesetzgebung im Katastrophenfall oder im Ausnahmezustand regeln. Schon 1969, aber auch 2006 und 2009 gab es Föderalismus-Reformen – bis heute ein Dauerbrenner-Thema. 1993 wurde das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt, 1998 setzte die Politik den „großen Lauschangriff“ durch, der die Unverletzlichkeit der Wohnung einschränkte.

Frauenrechte, EU-Integration, Wiedervereinigung – das alles findet sich im Text wieder. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) lobt das Grundgesetz als Glücksfall: „Es hat sich flexibel genug gezeigt für die ungeheuren Veränderungen, die sich in den vergangenen 70 Jahren in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der ganzen Welt vollzogen haben.“

Starke Rolle des Verfassungsgerichts

Ein wichtiger Akteur dabei ist das Bundesverfassungsgericht , dass mit seinen Urteilen das Grundgesetz immer wieder neu interpretiert – und für dessen Fortschreibung sorgt. Ob Datenschutz, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Euro oder die gleichgeschlechtliche Ehe – in allem haben die Karlsruher Richter mitgesprochen.

Oft müssen sie die Politik auch bremsen. Denn zum Jubiläum gibt es wieder einen ganzen Katalog an Änderungswünschen. Die CDU will das Machtgefüge zwischen Bund und Ländern neu ordnen. Die Grünen fordern, Kinderrechte und Klimaschutz aufzunehmen. In der Debatte um steigende Mieten wollen die Liberalen die Möglichkeit auf Enteignungen aus dem Text streichen und die AfD will Deutsch als Staatssprache und die Möglichkeit von Volksabstimmungen darin verankern.

Verfassungsrechtler sind zurückhaltend

Verfassungsrechtler sind sich aber weitgehend einig, dass dem Text all zu viele Änderungen je nach Tagespolitik nicht gut tun. Bundestagspräsident Schäuble sagt: „Ich halte nicht allzu viel davon, alles, was man politisch gestalten möchte, im Grundgesetz festzuschreiben.“ Er fügt hinzu: „Alles im Grundgesetz zu regeln, macht das Grundgesetz nicht besser.“ Allerdings geht auch Schäuble davon aus, dass sich das Grundgesetz „auch weiter bewähren wird“. Der neue Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, warnt: „Es sollte zuvor hinterfragt werden, ob diese neuen Entwicklungen nicht bereits von den vorhandenen Regelungen erfasst werden.“ Als Beispiel nennt er die Entwicklung der Vorgaben zum Verhältnis von Bund und Ländern. Und Historiker Feldkamp sagt: „Wir sollten der Versuchung widerstehen, jede gesellschaftliche Veränderung gleich durch eine Grundgesetzänderung zu sanktionieren.“

Grundgesetz "sturmfest" machen

Doch würde das Grundgesetz eine echte Krise überleben? Diese Frage stellt sich angesichts eines wachsenden Rechtspopulismus und der Infragestellung der freiheitlichen Demokratie und ihrer Werte. Regierungen in EU-Staaten wie Polen und Ungarn, die die Verfassungsgerichte entmachten und den Rechtsstaat aushöhlen, bereiten Sorge. Auch hierzulande kann eine einfache Mehrheit im Bundestag die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Verfassungsrichter streichen. Das Grundgesetz müsse „sturmfest“ gemacht werden, sagte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg unserer Redaktion. Deutsche Politiker seien „gut beraten, sich jetzt darüber zu verständigen, wie unsere Demokratie und unsere Verfassung noch wehrhafter werden können.“: Zwar sei Deutschland von solch einem Szenario derzeit weit entfernt. Teuteberg sagte aber:„Der Blick nach Polen und Ungarn zeigt leider, dass diese Änderungsmöglichkeiten an einfachen Gesetzen auch ein Einfallstor sein können, um eine Verfassung zu entkernen.“

