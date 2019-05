Eine Arzthelferin impft in einer Arztpraxis eine junge Patientin mit einer Spritze. Foto: Ole Spata

Hamburg. Kaum jemand bestreitet den Sinn des Impfens gegen hochansteckende Krankheiten. Fast alle Kinder werden in Deutschland gegen Masern immunisiert. Jetzt will die Politik eine Impfpflicht einführen, doch Experten äußern sich auf einem Kongress in Hamburg skeptisch.