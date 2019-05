Osnabrück. Der Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream II wird einen wirtschaftlichen Nutzen in Höhe von 9,9 Milliarden Euro für die Europäische Union haben. Er liegt damit höher als ursprünglich angenommen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Beratungsunternehmens Arthur D. Little (ADL), die von "Nord Stream II" in Auftrag gegeben wurde. Demnach seien im Vergleich zu einem Bericht, der zur Zeit der Auftragsvergabe im Jahr 2017 erstellt wurde, doppelt so viele Investitionen in EU- und Nicht-EU-Ländern getätigt oder zugesagt worden.

Innerhalb der EU und auch international ist die deutsch-russische "Nord Stream II"-Pipeline höchst umstritten. Kritiker befürchten eine wachsende Abhängigkeit von russischem Gas. Die US-Regierung hat den beteiligten deutschen Unternehmen inzwischen sogar mit Sanktionen gedroht. Die Bundesregierung stemmt sich trotz aller Kritik massiv gegen einen Stopp.

Befürworter argumentieren, die Pipeline sei wirtschaftlich nötig, da die Eigenproduktion an Erdgas in Europa bis 2035 deutlich sinke, der Bedarf aber annähernd gleich bleibe. Durch Nord Stream II sollen jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland zu bereits bestehenden Transportkapazitäten hinzukommen.

Die Experten von Arthur D. Little erwarten infolge der Pipeline-Investitionen über Jahre hinweg in der EU rund 57 500 neue Vollzeitjobs. Für Deutschland kalkulieren die Berater mit einem volkswirtschaftlichen Nutzen in Höhe von 3,9 Milliarden Euro. "24 000 Arbeitsplätze werden in den nächsten fünf Jahren von dem Bau profitieren. Desweiteren ist eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 1,9 Milliarden Euro infolge der Investition von Nord Stream 2 zu erwarten", heißt es in einer Mitteilung des Beratungsunternehmens.

Ein Großteil der Leitung ist inzwischen fertig gestellt; sie soll 2020 den Betrieb aufnehmen. Der russische Staatskonzern Gazprom schloss zuletzt aber auch Verzögerungen beim Bau nicht aus, ohne Details zu nennen.

Die EU-Kommission zeigte sich zuletzt offen für Gespräche mit dem Betreiber der Ostsee-Pipeline. Dabei geht es um neue EU-Regeln, die den Betrieb der Pipeline schwieriger machen könnten. Erst jüngst hatte die EU den Rechtsrahmen entsprechend geändert.



Die jetzt vorgelegte ADL-Studie berücksichtigt alle getätigten und zugesagten Investitionen in Höhe von acht Milliarden Euro bis Ende Dezember 2018. Die stärksten wirtschaftlichen Effekte sind demnach in Ländern zu beobachten, "in denen große projektbezogene Bautätigkeiten stattfinden, also in Russland, Deutschland, Finnland, Dänemark und Schweden", so die Experten: "Hinzu kommen Länder, die traditionell mit der Offshore-Öl- und Gasindustrie verbunden sind und Heimatländer wichtiger Dienstleister der Branche, etwa die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Norwegen und Italien".