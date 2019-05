Friedenspreisvergabe in Osnabrück: Afrika geht uns alle etwas an

Osnabrück. Mit der Vergabe des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises nimmt die Stadt Osnabrück einmal mehr den Kontinent Afrika in den Blick, auf dem die Konflikte dieser Welt eine zentrale Rolle spielen – ein Kommentar

Mit der Vergabe des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises nimmt die Stadt Osnabrück einmal mehr den Kontinent Afrika in den Blick, auf dem die Konflikte dieser Welt eine zentrale Rolle spielen. Afrikas Anliegen und Probleme sind längst nicht mehr so weit ausgeblendet aus unserer Wahrnehmung wie noch vor 20, 30 Jahren. Darin liegt eine Chance für die Menschen: Sie sind nicht mehr sich allein überlassen, weil Brücken an Verständigung, Verständnis und Mitgefühl wachsen. .

Das große Lebensthema vom kenianischen Autor Ngugi wa Thiong’o, der den Hauptpreis erhalten wird, geht auch uns Europäer etwas an: Er kämpft gegen überlieferte koloniale Strukturen an, gegen die aggressive Uniformierung von Sprache und Denken. Wir Europäer sind daran beteiligt und sollten afrikanische Sprachen und Kulturen nicht länger überheblich belächeln.

Die Ausbeutung des Kontinents hat sich mitnichten mit dem Ende der Kolonialzeit geändert. Die Auswirkungen bekommen wir Europäer seit Jahren zu spüren: Afrika ist für viele seiner Bewohner nicht mehr attraktiv, bietet ihnen keine Existenzgrundlage keine Zukunft. Zu Tausenden verlassen Männer und Frauen ihre Heimat – und werden von Initiativen wie „Sea-Watch“ aus Seenot gerettet. Die Jury des Friedenspreises würdigt auch dieses humanitäre Engagement mit einem Sonderpreis – deutlicher kann man die Ambivalenz Afrikas kaum darstellen.