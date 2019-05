Osnabrück. Wie wichtig ist das Grundgesetz heute noch? An welchen Punkten muss es reformiert werden? Und wird es in 70 Jahren auch noch bestehen? Darüber diskutierten prominente Gäste bei der NOZ-Agenda. Zu den Ideen gehörte auch mehr direkte Demokratie - doch das gilt aus einem bestimmten Grund als Wagnis.

Das Grundgesetz ist eine bewundernswerte Verfassung – mögliche Reformen müssen daher gut überlegt sein. Das war das Fazit der Gäste auf dem Podium der NOZ–Agenda zum Jahrestag von 70 Jahren Grundgesetz am Mittwochabend in Osnabrück. Eine Menge Reformideen wurden den rund 150 Gästen präsentiert. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff sagte, wenn er sich einen Artikel wünschen könnte, würde er in den Text schreiben: „Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich um das Gemeinwohl bemühen.“ Das Grundgesetz nenne „viele Rechte und Ansprüche“ – da stelle sich die Frage nach den Pflichten: „Es ist so wahnsinnig einfach, etwas kaputt zu machen, aber es ist wahnsinnig schwerer, etwas aufzubauen. “ Der Jurist räumte aber auch gleich ein, das sei nicht ganz ernst gemeint: „Das hätte sicher keine Aussicht auf Erfolg.“

Werden Schüler zu Hilflosigkeit erzogen?

Die Aktivistin und Autorin Marina Weisband, früheres Gesicht der „Piratenpartei“ ergänzte, das würde nicht genügen. Jugendliche würden heutzutage an Schulen zur Hilflosigkeit erzogen: „Sie werden darauf gedrillt, nicht aktiv zu werden.“ Wenn es um Änderungen an der Schule gehe, würden Schüler etwa mehr Klopapier auf den Toiletten fordern. Auch politisch dürften sie sich kaum beteiligen. „Das ist problematisch und führt dazu, dass Menschen entweder populistisch werden oder sich ins Privatleben zurückziehen“, sagte Weisband, die das Beteiligungsprojekt „Aula“ für den Verein „Politik Digital“ leitet und mit Schülern arbeitet.

Prompt widersprach Christian Wulff und sagte: „Ich war 1976 der erste im Landesschülerrat. Seitdem können Schüler bei vielem mitwirken und mitentscheiden.“

Vorsicht bei Reformen geboten



Auf Einladung von NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke wurde ausführlich über die heutige Bedeutung des Grundgesetzes diskutiert. Weisband mahnte Respekt vor dem Text an: „Seine Schönheit besteht darin, dass es relativ knapp ist.“ Auch die prominente Verfassungsrechtlerin Prof. Gertrude Lübbe-Wolff sprach sich gegen permanente Erweiterungen und die populäre Forderung aus, Kinderrechte in das Grundgesetz einzufügen: „Das ist überflüssig, denn Kinder genießen alle Rechte im Grundgesetz. Da wird symbolische Politik gemacht, statt mehr für Kinder und Jugendliche zu tun, was viel Geld kostet.“

Würde des Menschen im Mittelpunkt

Doch wie wichtig ist das Grundgesetz heute noch? Einig waren sich alle Podiumsteilnehmer, dass Artikel 1 „Die Würde des Menschen ist unantstbar“ der wichtigste Satz der Verfassung ist. „Dieser Satz steht am Anfang und markiert die Abkehr vom Unrechtssystem (des Nationalsozialismus)“, sagte Lübbe-Wolff, die zwölf Jahre lang Richterin am Bundesverfassungsgericht war.

'Die Würde des Menschen ist unantastbar’ ist vielleicht der schönste Satz, den es in der deutschen Sprache gibt. Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident

Und Weisband, die aus der Ukraine kommt, verbindet mit Artikel 1 das meiste, weil es in ihrer Heimat „staatliche Vorgabe war, dass die Menschen keine Würde haben.“



Der Historiker und Verfassungskenner Michael Feldkamp betonte in einem Video-Statement, dass das Grundgesetz aus seiner Sicht frei von Geburtsfehlern ist und sich auch in 70 Jahren bewährt habe – was manchmal in Vergessenheit gerate: „Dieses Grundgesetz ist eine großartige Verfassung, die wir ja auch exportiert haben.“ Elemente des Grundgesetzes spiegelten sich in Verfassungen von Frankreich bis Südafrika wieder.

Bürger mehr einbeziehen



Aber fehlt nicht doch etwas – etwa das Element der direkten Demokratie? Aktivistin Weisband befürwortet durchaus direktdemokratische Elemente, es komme aber auf das „wie“ an. Weisband kann sich dabei Misch-Modelle vorstellen.

Ich bin Anhängerin der liquiden Demokratie – eine Mischung aus repräsentativer und direkter Demokratie. Marina Weisband, Aktivistin und früheres Gesicht der „Piratenpartei“

Weisband forderte auch neue Plattformen zur politischen Willensbildung: „Wir brauchen digitale Verfahren, weil wir nur so den nationalen Diskurs hinbekommen.“



Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Bürger im digitalen Zeitalter mehr einbezogen werden müssen. „Eine Befragungsmöglichkeit hat etwas Befriedigendes“, sagte Christian Wulff und verwies auf die Umfrage der EU-Kommission zur Abschaffung der Sommerzeit. Allerdings hatte die Verfassungsrechtlerin Lübbe-Wolff den Einwand, dass vor Befragungen die Bürger umfassend informiert werden müssten.

Die Brexit-Entscheidung ist ein Musterbeispiel dafür, wie man es nicht machen soll, wenn man direkte Demokratie betreiben will. Prof. Gertrude Lübbe-Wolff, Verfassungsrechtlerin

Und wird das Grundgesetz auch die nächsten 70 Jahre noch bestehen? Eine Straßenumfrage gibt Anlass zum Optimismus. Darin äußerten Osnabrücker Passanten viel Lob. „Ich finde das Grundgesetz supercool“, sagte ein Mann und begründete das mit Verweis auf Artikel 3, der festlegt, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind: „Eine Gleichheit herzustellen, ist eine wahnsinnig neue Idee.“ Eine junge Frau schätzt besonders Artikel 1 über die Würde des Menschen: „Das ist der wichtigste Artikel, weil ich möchte einfach auf die Straße gehen, ohne dass die Leute mich komisch angucken, weil ich andere Kleidung trage oder eine andere Nationalität habe.“



Der Verfassungsblogger und Publizist Maximilian Steinbeis warnte in einer Video-Botschaft vor Verhältnissen wie in Ungarn und Polen, wo die Regierungen das Verfassungsgericht zunehmend schwächten: „Auch in Deutschland könnte eine autoritäre Regierungsmacht eine ganze Menge machen, ohne das Grundgesetz überhaupt verändern zu müssen“, sagte Steinbeis, der Gründer und Betreiber des „Verfassungsblogs“ in Berlin ist. Die Politiker könnten etwa über die Neubesetzung oder Neuschaffung von Richterstellen am Bundesverfassungsgericht Einfluss nehmen. Steinbeis forderte deshalb: „Ein Punkt, an dem ich mir Veränderungen am Grundgesetz wünsche, wäre eine bessere Absicherung der Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts.“