Osnabrück. Zivilcourage beweist einmal wieder die Jury des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises, den die Stadt Osnabrück alle zwei Jahre vergibt: Mit dem Sonderpreis zeichnete sie die deutsche Initiative "Sea Watch" aus, muss aber mit dem Widerstand der italienischen Regierung kämpfen, die ihr Begünstigung illegaler Migration vorwirft. Den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis erhält der kenianische Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Ngugi wa Thiong’o.

