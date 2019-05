Wahl in Indien: Ein verlässlicher Partner

Osnabrück. Die Wahl in Indien ist entschieden. Narendra Modi wird weitere fünf Jahre regieren. Davon kann das Land profitieren. Ein Kommentar.

Indien setzt auf Kontinuität: Narendra Modi wird das Land weitere fünf Jahre regieren. Seine hindu-nationalistischen Töne verfingen bei der Bevölkerungsmehrheit, er holte die absolute Mehrheit. Diesen Erfolg erkennt auch die Opposition an – ein Indiz, dass die indische Demokratie trotz der rauer gewordenen politischen Debatte robust ist.

In einem Land mit mehr als einer Milliarde Menschen Einwohner, in dem mehr als 23 Sprachen offiziell anerkannt sind und verschiedenste Religionen gelebt werden, ist das nicht selbstverständlich. Einen Hindu aus Neu Delhi trennen vom Katholiken in Goa nicht nur fast 2000 Kilometer, sondern auch Religion und Sprache. Das birgt Konflikte. Aber, und das ist nicht ironisch gemeint, Modis Regierung hat es immerhin geschafft, dass diese Menschen den gleichen Mehrwertsteuersatz zahlen.

Da Modi auch in den kommenden fünf Jahren praktisch ohne Opposition regieren kann, sind die Voraussetzungen gut für weitere ehrgeizige Projekte – etwa eine flächendeckende Krankenversicherung für einkommensschwache Inder. Solche spürbaren Verbesserungen im Alltag machen Modi nicht nur im eigenen Land beliebt. Er gilt international ebenfalls als verlässlicher Partner, der Investoren ein stabiles Umfeld bietet. Das merkt auch die deutsche Wirtschaft: Sie investiert Jahr für Jahr mehr in Indien.