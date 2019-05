Osnabrück. Der Klimawandel wird zu einer immer größeren Herausforderung. Thema Nummer eins: Nach dem Pariser Klimaschutzabkommen soll die Erderwärmung, gemessen an der vorindustriellen Zeit, bis zum Jahr 2050 auf unter zwei Grad, möglichst sogar 1,5 Grad, begrenzt werden. Thema Nummer zwei ist die Anpassung an den Klimawandel.

Die Anpassung an den Klimawandel ist vor allem in den Entwicklungsländern von großer Bedeutung, so Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) in Berlin bei einer Sitzung der sogenannten Globalen Anpassungskommission. (GCA). Müller betonte: „Die Entwicklungsländer tragen die Hauptlast – obwohl sie selbst am wenigsten beigetragen haben.“ Dementsprechend will das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 60 Millionen Kleinbauern bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Dabei solle es vor allem um Bauern aus Subsahara-Afrika gehen, um sie bis 2030 „klimasicher“ zu machen, erläuterte Müller.

Das Ministerium will unter anderem die Anschaffung von dürreresistentem Saatgut und wassersparender Bewässerung unterstützen. Ferner ist geplant, den Ausbau von Mikroversicherungen zu begleiten, um Bauern besser gegen Ernteverluste abzusichern.

Müller bekräftigte zugleich seine Forderung nach einer europäischen Finanztransaktionssteuer auf den hochspekulativen Computerhandel zugunsten von Entwicklungsprojekten. Mit der Abgabe könnten „die Superreichen, die großen Überlebensfragen für die Armen mitfinanzieren“.

Der Kommissionsvorsitzende und ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon appellierte an die politischen Führer der großen Industrienationen, im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Dabei erinnerte er an ein Wort von Papst Franziskusbei einer gemeinsamen Begegnung in Rom: „Gott vergibt immer, die Menschen manchmal, aber die Natur nie.“ Derzeit bestehe noch die Chance, „Perspektiven, zusätzliche Arbeitsplätze, wirtschaftliches Wachstum und mehr Wohlstand zu schaffen“.

Der Kommissionsvorsitzende kündigte an, dass er vor dem UN-Klimagipfel im September in New York einen Bericht veröffentlichen wolle, um den Handlungsbedarf in den einzelnen Anpassungsbereichen aufzuzeigen. Dazu gehören die Ernährungssicherheit, die Infrastruktur, Finanzen, Resilienz in den Städten und naturbasierte Lösungen.

Nach den Worten der Co-Vorsitzenden der Globalen Kommission und Geschäftsführerin der Weltbank, Kristalina Georgieva, sind schon heute „Millionen Menschen von der Klimakrise bedroht, und am stärksten sind die Armen gefährdet“. Die Kommission wolle als „Transmissionsriemen für neue Ideen dienen, wie man die weltweit am stärksten gefährdeten Menschen unterstützen kann“. Die Bundesregierung hat nach Angaben des Entwicklungsministeriums allein 2017 rund 3,65 Millionen Euro an internationaler Klimafinanzierung aus Haushaltsmitteln zugesagt.

Zur Leitung der Anpassungskommission gehört neben Ban Ki Moon und Georgieva auch der US-Unternehmer und Mäzen Bill Gates. Ziel der GCA ist es eigenen Angaben zufolge, „das Thema Anpassung an den Klimawandel ganz oben auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs zu verankern“. Laut Müller werden allein aufgrund von Projekten seines Ministeriums für Entwicklungshilfe mehr als 230 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart.