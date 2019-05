Die FPÖ-Affäre und Europa: Die Wähler sind gewarnt

Osnabrück. Wie tief kann man sinken? Sehr tief, wenn man sich mit rechtspopulistischen Zynikern wie Heinz-Christian Strache von der FPÖ einlässt. Die FPÖ-Affäre, die auch eine Affäre der ÖVP ist, wirft ein mieses Licht auf Österreich. Und sie ist eine Warnung für Politiker und Wähler. Ein Kommentar.

Die österreichische Koalition aus Bürgerlichen und Rechten fliegt auseinander. Die FPÖ-Affäre erschüttert die politische Landschaft in Österreich und weit darüber hinaus. Ist das jetzt der Anfang vom Abstieg der Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa? Muss sich auch die AfD auf Rückschläge einstellen?

Fest steht: Mit den Rechten kann man keinen Staat machen, zumindest nicht mit solchen Extremisten und skrupellosen Zynikern wie Heinz-Christian Strache und anderen europäischen Rechtsaußen. Für Staatsämter in der Demokratie disqualifizieren sie sich allein schon dadurch, dass sie ein massives Problem mit der Pressefreiheit haben – von fremdenfeindlichen Positionen ganz zu schweigen.

Solchen Leuten an die Macht zu verhelfen, wie Kanzler Sebastian Kurz es getan hat, ist unverantwortlich – nicht nur in Österreich. Auch in Polen und Ungarn, wo demokratische Rechte in Gefahr sind, ist zu sehen, wohin Rechtspopulismus und Nationalismus führen.

Die Wähler in Europa sind also mehrfach gewarnt. Sie wissen jetzt noch genauer, wen sie da vor sich haben, wenn sie nach rechts blicken. Auch die AfD wird das zu spüren bekommen. Von der demonstrativen Nähe zur FPÖ hatte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sich Rückenwind für seine Partei versprochen. Das dürfte sich als fatale Fehlkalkulation herausstellen.