Osnabrück. Als "Politisches Attentat" sieht FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache das Enthüllungsvideo mit ihm in der Hauptrolle, das zu einer Regierungskrise in Österreich führte. Doch woher stammen die Aufnahmen und wieso kannte Satiriker Jan Böhmermann den Inhalt schon vor Wochen?

Strache bezeichnete das Video in seiner Rücktrittserklärung als "gezieltes politisches Attentat" und als "Auftragsarbeit". Er geht damit zum Gegenangriff über und sieht ein Komplett, was nach seinen Worten "an Niederträchtigkeit nicht zu übertreffen" sei.



Am Freitag veröffentlichten "Süddeutsche Zeitung" (SZ) und "Spiegel" ein Video, das den inzwischen zurückgetretenen Vize-Kanzler Strache und den ehemaligen FPÖ Fraktionsvorsitzenden Johann Gudenus auf Ibiza zeigt. Beide unterhalten sich mit einer angeblichen russischen Oligarchin, die sich unter anderem bereit zeigte, in die "Kronen-Zeitung" zu investieren, mit möglichen Vorteilen für die rechtspopulistische FPÖ. Im Gegenzug für die Wahlkampfhilfe bietet Strache die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an. Die heimlich entstandenen Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2017. Österreich befand sich damals drei Monate vor der Parlamentswahl.

Spiegel-Redakteur Martin Knobbe erklärte zu den Hintergründen des Videos, dass er und seine Kollegen schon längere Zeit von der Existenz der Aufnahmen und von dem angeblichen Treffen in der Ibiza-Villa gewusst haben. Aber erst etwa eine Woche vor der Veröffentlichung haben SZ und Spiegel das Filmmaterial erhalten. "Woher das kommt, kann ich nicht sagen, weil wir der Quelle Anonymität zugesichert haben. Wir können auch nicht sagen, was die Motivation hinter dieser Falle ist", erklärte Knobbe.

Auch die SZ will aus Gründen des Quellenschutzes keine Angabe zur Herkunft machen. Die Aufnahmen wurden ihnen auf USB-Sticks in einem verlassenen Hotel übergeben.

Aber wer hat die Falle gestellt und das Video aufgenommen? Die FPÖ vermutet eine "Verschwörung von links" und auch Kanzler Sebastian Kurz erinnern die Methoden an Tal Silberstein. Im Wahlkampf 2017 hatte ein von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) engagierter Politikberater schmutzige Wahlkampftricks angewendet und wurde nach deren Enthüllung festgenommen. Ein Kollege Silbersteins steht neuerdings wieder im Dienst der SPÖ.

Der Kreml dementierte, dass Russland in den Skandal verstrickt sei. "Das ist ein Vorfall, der nichts mit uns zu tun hat und nichts mit uns zu tun haben kann", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er wisse nicht, ob die Frau in dem Video aus Russland stamme.

Enthüllungsjournalist Günter Wallraff vermutet eine "größere Organisation" hinter den Aufnahmen. Die journalistische Methode der versteckten Kamera sei in Deutschland längst als «Lex Wallraff» rechtlich legitimiert. "Der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben dies für zulässig erklärt, wenn damit gravierende Missstände aufgedeckt werden", sagte Wallraff.

Und was hat Jan Böhmermann mit der Enthüllungsaffäre zu tun? Schon im April verwies der Satiriker in einer Video-Botschaft zur Verleihung des österreichischen TV-Preises Romy auf die Aufnahmen. Er könne den Preis nicht persönlich abholen, weil er "gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge", erklärte Böhmermann. Er befinde sich in Verhandlungen, wie er die "Kronen Zeitung" übernehmen könne, dürfe darüber aber nicht weiter reden.



Sein Manager Peter Burtz bestätigte, dass der Satiriker, das Video bereits vor Wochen gekannt habe, wie vermutlich auch eine ganze Reihe weiterer Leute. Die prekären Aufnahmen seien Böhmermann hingegen nicht angeboten worden, dementierte der Manager. Er wisse nicht, woher Böhmermann von dem Inhalt erfahren habe. Doch habe er auch von der Veröffentlichung gewusst, denn einen Tag zuvor sagte der Moderator in einem YouTube-Video: "Kann sein, dass morgen Österreich brennt."