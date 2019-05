Österreich: Strache-Skandal demaskiert die Populisten

Gescheitert: Nach dem Skandal um das Video mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (rechts) will Bundeskanzler Sebastian Kurz Neuwahlen. Foto: Roland Schlager/APA/dpa

Osnabrück.. Politisches Erdbeben in Wien: Nach dem Rücktritt von Vizekanzler und FPÖ-Frontmann Heinz-Christian Strache wegen eines Enthüllungsvideos stehen in Österreich Neuwahlen an.