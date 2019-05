Podiumsdiskussion

Sie wollen am Mittwoch, 22. Mai, dabei sein? Melden Sie sich an unter der Adresse https://nozagenda-grundgesetz.eventbrite.de oder rufen Sie an unter 0541-310 1000 (Montags bis Freitags von 11 bis 13 Uhr). Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Adresse ist Breiter Gang 10-16 in Osnabrück.