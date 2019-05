Berlin. Er gilt als „Mister Europa“ der Genossen: Ex-EU-Parlamentspräsident und Ex-SPD-Chef Martin Schulz hat sich wieder in den Wahlkampf gestürzt. Bei der Wahl in einer Woche „steht die Zukunft des Kontinents auf dem Spiel“, sagt er. Dass sich die Kanzlerin trotzdem raushalte, sei „unfassbar“. Das Interview im Wortlaut:

Herr Schulz, in Österreich kommt es zum politischen Beben. Die FPÖ fliegt wegen der Strache-Affäre aus der Regierung. Schwächt der Skandal womöglich die Rechtspopulisten in anderen Ländern, oder gilt für diese und deren Anhänger bei der Europawahl: Jetzt erst recht?



Ich denke, dass die Wählerinnen und Wähler am kommenden Sonntag jetzt noch deutlicher sehen, wen sie da vor sich haben, wenn sie Leute wie Strache, Salvini oder Meuthen auf dem Wahlzettel haben. Die Affäre Strache steht symbolisch für die Verantwortungslosigkeit von rechtspopulistischen Parteien in Regierungen. Sonntag gibt es die Chance, diesen Parteien die Quittung zu erteilen, die sie verdienen!

Wie wichtig wird der 26. Mai für Europa?

Die Europawahl ist eine Richtungswahl. Die Zusammensetzung des Parlamentes und der künftigen Kommission entscheidet, wohin die EU in den nächsten Jahren steuern wird. Geben die Brexiteers und deren Verbündete, die in der globalisierten Welt auf Renationalisierung setzen, den Ton an? Erobern die Trumpisten mehr Sitze? Die Zukunft unseres Kontinents steht auf dem Spiel. Die Ultranationalisten im Europaparlament, die Parteien von Salvini in Rom, Strache in Wien, Kaczinski in Warschau und Orban in Budapest, könnten ihren Einfluss bedrohlich ausbauen.

Von der Dramatik ist im Europawahlkampf hierzulande kaum etwas zu spüren...

Die Spitzenkandidaten sind seit Wochen im Dauereinsatz, das gilt für Frans Timmermans genauso wie für Katarina Barley. Die Haltung von Angela Merkel, am Europawahlkampf nicht teilzunehmen, ist hingegen bestürzend und skandalös. Die Regierungschefin des größten EU-Landes sagt „ich mache keinen Wahlkampf“, während Macron in Paris um seine politische Existenz und seine europäische Idee kämpft. Das finde ich unfassbar und extrem bedenklich.

Sie gelten als "Mister Europa" der SPD. Warum machen Sie einen parteiübergreifenden Wahlkampf?

Bei „Tu was für Europa“ geht es nicht um Wahlkampf. Unsere Initiative reicht weit über die Europawahl hinaus. Wir wollen die europäische Idee langfristig stärken und Menschen, die ihre proeuropäische Haltung durch konkretes Handeln zeigen wollen, dabei unterstützen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Anti-Europäer die Emotionen für sich beanspruchen. Vor der Wahl haben wir die #myeurope-Kampagne gestartet, mit der wir Menschen ermutigen Flagge für Europa zu zeigen. Im Laufe des Jahres werden weitere Aktionen folgen. Auch jenseits von Wahljahren muss Europa Thema bleiben!

Ihre Partei dümpelt in Umfragen bei 15 bis 17 Prozent, Sie haben 2014 als Europa-Spitzenkandidat gut 27 Prozent geholt. Was läuft schief bei den Genossen?

Auch die Union muss Federn lassen. Das Parteiensystem in der Bundesrepublik ordnet sich derzeit neu. Die SPD hat noch eine gute Chance, am 26. Mai ein gutes Ergebnis einzufahren.

Trotz oder wegen der Sozialismus-Thesen von Kevin Kühnert?

Die Gerechtigkeitsdebatte muss man führen. Das habe ich selbst 2017 angestoßen. Damals habe ich übrigens auch schon gefordert, die Systemfrage zu stellen. Das ist keine Erfindung von Kevin Kühnert. Das kapitalistische System ist kein überlegenes System, es muss gezähmt und eingehegt werden. Die Frage ist nur: Passt diese Debatte in die letzten Wochen vor einer Europawahl? Ich denke das kann sie, aber nur, wenn man sie als europäische Gerechtigkeitsdebatte führt. Das hat mir in dem Interview gefehlt.

Bei der Wahl treten der Niederländer Frans Timmermans als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten und CSU-Mann Manfred Weber für die Konservativen an. Werden trotzdem am Ende die Staats- und Regierungschefs auskungeln, wer neuer EU-Kommissionschef wird?

Davor sollten sie sich hüten! Das Europäische Parlament kann es sich nicht gefallen lassen, dass Angela Merkel und ihre Kollegen jemand anderen zum Kommissionschef machen wollen. Niemand würde im Parlament eine Mehrheit erhalten, wenn sie oder er nicht im Europawahlkampf als Spitzenkandidat angetreten ist. Wenn die Regierungschefs dies dennoch versuchen, steht ein harter institutioneller Streit mit dem EU-Parlament bevor - und den kann der Rat nicht gewinnen. Und weil Frankreichs Präsident Macron Weber nicht unterstützen wird, ist wahrscheinlich der nächste Kommissionspräsident Frans Timmermans.

Merkel hat nicht mehr genug Macht, um einen Sozialisten an der EU-Spitze zu verhindern?

Angela Merkel hat 2014 den Spitzenkandidatenprozess nach langem Zögern akzeptiert. Dieser besagt, dass nur einer der Spitzenkandidaten Kommissionspräsident werden kann, und zwar jener, der eine Mehrheit im Europaparlament hinter sich hat. Es kann ja nicht sein, dass sie das System über Bord wirft, weil es nun möglich ist, dass ein Sozialist diese Mehrheit versammeln kann. Das wäre zutiefst undemokratisch. Wenn der Sozialdemokrat Frans Timmermans im Europaparlament eine Mehrheit hinter sich vereint, dann wird Angela Merkel ihn als Kommissionspräsidenten akzeptieren müssen.

Wird es in Berlin ein Groko-Beben geben, wenn Union und SPD bei der Europawahl abgewatscht werden?

Nein. Die Koalition ist für vier Jahre geschlossen worden. Im Vertrag, den ich selbst maßgeblich mit ausgehandelt habe, steht nicht: Nach jeder Landes- oder Europawahl wird die Koalitionsfrage neu gestellt. Es wird in der Mitte der Wahlperiode eine Bewertung geben - also im Herbst dieses Jahres. Auch das ist eigentlich zu früh, denn wegen der Seehofer-Festspiele im vergangenen Sommer hat die Regierung erst im Herbst 2018 ihre Arbeit richtig aufgenommen. Übrigens haben gut 70 Prozent der SPD-Mitglieder für vier Jahre Schwarz-Rot gestimmt.