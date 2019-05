Berlin/Osnabrück. Der Ausstoß von Kohlendioxid aus Kohle, Gas und Öl ist 2018 in der Europäischen Union gesunken, auch wegen Fortschritten beim Klimaschutz in Deutschland. Die europäische Statistikbehörde Eurostat schätzte am Mittwoch einen Rückgang von 2,5 Prozent für die gesamte EU und von 5,4 Prozent für die Bundesrepublik, jeweils im Vergleich mit 2017.

Kohlendioxid macht 80 Prozent aller Treibhausgase aus, die für die Erwärmung der Erde verantwortlich gemacht werden. Deutschland verursacht allein 22,5 Prozent der CO2-Emissionen aller 28 EU-Staaten. Der Rückgang hier fällt also besonders ins Gewicht. Noch größer waren die CO2-Einsparungen mit 9 Prozent in Portugal und 8,1 Prozent in Bulgarien; beide Staaten haben aber nur Anteile von jeweils gut einem Prozent an allen CO2-Emissionen der EU. Zuwächse gab es in acht EU-Staaten, von denen die meisten allerdings nur winzige Anteile am Gesamtvolumen der EU haben. Eine Ausnahme ist Polen, mit einem Anteil von 10,3 Prozent und einem Zuwachs von 3,5 Prozent für 2018.



Unterdessen geht der politische Streit über die Einführung einer CO2-Steuer weiter. Die Europa-Spitzenkandidaten Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP) und Frans Timmermans von den Sozialdemokraten gerieten bei ihrem TV-Duell im deutschen Fernsehen unter anderem in dieser Frage aneinander. Weber sprach sich zwar klar für ehrgeizige Ziele bis 2050 aus, ging aber auf Distanz zur CO2-Steuer. Es dürften nicht die Ärmsten und Schwächsten über höhere Sprit- und Heizölpreise belastet werden, sagte der Spitzenkandidat der EVP. „Ich will Innovation“, betonte Weber in der ARD-Wahlarena. Timmermans will Klimaschutz zur Chefsache machen und plädierte nicht nur für eine CO2-Steuer, sondern auch für eine Besteuerung von Kerosin, um den Steuervorteil für klimaschädliche Flugreisen auszugleichen.

Auch in der schwarz-roten Bundesregierung gehen die Ansichten über eine CO2-Steuer auseinander. Während die SPD eine CO2-Steuer einführen möchte, favorisieren CDU und CSU eine Ausweitung des EU-Emissionshandels auf den Verkehr- und Wärmesektor, um den Klimagasausstoß zu senken.

Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), fordert ein Ende des Koalitionsstreites über eine Klimagas-Steuer: „Entscheidend ist, dass CO2 rasch einen substanziellen Preis bekommt. Ob über Emissionshandel oder Steuern, ist dabei gar nicht so wichtig“, sagte der führende Klimaforscher unserer Redaktion. Edenhofer warnte die Bundesregierung vor einer Blockade: „Wir sind in Europa Verpflichtungen für die Emissionsminderung eingegangen. Wenn wir nicht liefern, müssen wir zahlen, und zwar Milliarden“, sagte er. Der PIK-Direktor mahnte eine gemeinsame Initiative von Berlin und Paris an. Deutschland könne in Europa gemeinsam mit Frankreich Verantwortung übernehmen „und eine in einem ersten Schritt wirkungsvolle Bepreisung von CO2 einführen, so wie das etwa Großbritannien und Schweden längst erfolgreich getan haben“, sagte der Forscher.

Zwar bedeute das „natürlich im Endeffekt auch für ganz normale Haushalte Kosten“, so Edenhofer weiter. „Entscheidend wichtig ist daher, aus den Einnahmen der Bepreisung eine sozial gerechte Entlastung hinzukriegen, etwa durch Streichen der Stromsteuer.“

Nach Ansicht von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) wird eine CO2-Bepreisung auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen. Unserer Redaktion sagte Lies: „Es geht nicht darum, Dinge wie Flugreisen oder das Pendeln mit dem Auto grundsätzlich teurer zu machen, sondern die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Technologien zu stärken und etwas für den Klimaschutz zu machen. CO2-freies Fliegen ist möglich und bezahlbar. Das lässt sich sozialverträglich umsetzen.“

So habe sich der niedersächsische Autobauer VW bereits auf den Weg gemacht und stelle Teile seiner Produktion auf E-Autos um. Zudem werde an CO2-freiem Kerosin für Flugzeuge gearbeitet. „Klimaschutz bedeutet nicht zwangsläufig, Verzicht zu üben. Es gibt Alternativen, aber die müssen wir fördern und im Wettbewerb mit fossilen Technologien stärken.“ Deutschland habe die Chance, sich hier einen Standortvorteil gegenüber anderen Nationen zu erarbeiten und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun, betonte Lies. Die deutsche Klimaschutz-Politik und eine mögliche CO2-Steuer werden auch Thema auf der am Donnerstag in Hamburg beginnenden Umweltministerkonferenz sein.