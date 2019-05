Osnabrück/Berlin. Die Politik streitet erbittert über das Für und Wider einer CO2-Steuer. Was verbirgt sich dahinter, welche Folgen hätte das Instrument für die Verbraucher und welche Alternativen gibt es? Wir geben einen Überblick.

Was ist die Ausgangslage? Im Kampf gegen die Erderwärmung drängt die Zeit. Bereits heute ist die Temperatur auf der Erde nach Erkenntnissen des Weltklimarates IPCC gegenüber der vorindustriellen Zeit um etwa ein Grad gestiegen. Die Folgen sind bereits spürbar: seit fünf Jahren schmelzen die Polkappen deutlich schneller, was zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt. Forscher haben errechnet, dass der Meeresspiegel um fast 60 Meter ansteigen würde, sollte der Eispanzer am Südpol komplett schmelzen. Auch Extremwetter-Ereignisse wie Hitzewelle, Dürren und Stürme nehmen zu. Spätestens seit dem Pariser Klima-Abkommen steigt der Druck auf die Politik. Deutschland hatte sich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren. Es ist bereits jetzt klar, dass das Ziel mit einer Minderung um rund 32 Prozent deutlich verfehlt werden wird. Bis 2030 soll die Reduktion bei 55 Prozent liegen, bis zum Jahr 2050 strebt die Bundesregierung eine Treibhausgasminderung um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 an. Weil Deutschland sowohl nationale als auch europäische Ziele verfehlen wird, drohen teure Strafzahlungen. Bis Ende des Jahres will die Große Koalition ein Klimaschutzgesetz beschließen, um die Einhaltung der Ziele für 2030 zu gewährleisten. Über die Inhalte wird zwischen Union und SPD erbittert gestritten.

Was ist die CO2-Steuer überhaupt? Das ist eine Steuer, die insbesondere fossile Brennstoffe - also Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas - teurer machen würde. Denn wenn diese verbrannt werden, entsteht das wichtigste Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Die Steuer soll Menschen dazu bringen, weniger Öl und Gas zu verbrauchen und klimafreundliche Technologien wie abgasfreie Autos und moderne Heizungen zu nutzen. Es würde ein Betrag pro Tonne CO2 festgelegt, der mit der Zeit steigen dürfte.

Wie teuer wird das für einen Haushalt? Da ist noch alles offen: wie hoch die Steuer wäre, wer sie genau zahlen muss, wie Bürger an anderer Stelle entlastet werden, ob sie das Geld sogar direkt zurückbekommen - und ob die Steuer überhaupt kommt. Die Bundesregierung hat mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, das Bundesumweltministerium arbeitet an einem Konzept. Messlatte ist die „ungedämmte Fernpendlerin" - eine Frau, die weit zur Arbeit pendelt und in einer schlecht isolierten Wohnung wohnt. Was mit der Landwirtschaft wird, etwa den Tierhaltern, ist auch noch unklar.

Wer will die CO2-Steuer – und wer nicht? SPD, Grüne und Linke befürworten die Steuer, halten sie aber nur für einen von mehreren Bausteinen beim Klimaschutz. Die CSU ist gegen die Steuer, sie setzt auf Anreize, etwa Steuersenkungen oder Steuerboni. Die CDU hat noch keine klare Position, viele dort sehen die CO2-Steuer kritisch. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich zuletzt ablehnend geäußert, während ihr Vize Armin Laschet und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sich offener zeigten. Der Wirtschaftsflügel der CDU warnt vor der Steuer, auch Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich skeptisch.

In der EU setzt sich der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Frans Timmermans, für die Einführung einer CO2-Steuer ein, während der Spitzenkandidat der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), das Instrument ablehnt. Die FDP will den bestehenden EU-Emissionshandel vom Energiesektor und Teilen der Industrie auf andere Bereiche wie den Verkehr ausweiten. Die AfD nimmt eine Sonderrolle ein, weil sie von der deutschen Klimapolitik insgesamt nichts hält. In ihrem Grundsatzprogramm heißt es: „CO2-Emissionen wollen wir nicht finanziell belasten.“

Was halten die Bürger von der Idee einer CO2-Steuer? Wenig. Im ARD-„Deutschlandtrend“ lehnten jüngst 62 Prozent der Befragten den Vorstoß ab, 34 Prozent sprachen sich für die Einführung einer solchen Steuer oder einer ähnlichen Abgabe aus. Zugleich erkennt aber eine große Mehrheit der Befragten großen oder sehr großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz. 81 Prozent äußerten sich in diesem Sinn, nur 17 sehen hier wenig oder keinen Bedarf. Allerdings sieht eine deutliche Mehrheit von 68 Prozent mehr die Industrie in der Pflicht, als den Verbraucher.

Emissionshandel statt CO2-Steuer? In CDU und CSU hält man eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels (ETS) von der Energiewirtschaft und Teilen der Industrie auf den Verkehrs- und Wärme-Sektor für den besseren Weg, den CO2-Verbrauch zu senken. Zur Begründung verweist CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt darauf, dass der Staat schon heute 60 Prozent des Spritpreises einkassiert. Beim Emissionshandel müssen CO2-Zertifikate vorgewiesen werden. Die Zertifikate werden verknappt, sodass der Ausstoß sinkt. Wer mehr verbraucht, als er eigentlich darf, muss CO2-Scheine von denjenigen erwerben, die weniger verbrauchen. Und das wird immer teurer.

In Dobrindts Rechnung würde der Bürger von der Ausweitung des Emissionshandels auf Sprit- und Heizölimporteure oder Autobauer nichts spüren: "Die Industrie würde es regeln, indem sie andere Produkte anbietet", setzt der CSU-Mann ganz auf Innovationen. Doch daran glaubt selbst die FDP nicht, die ebenfalls CO2-Scheine favorisiert. Wenn Esso und Aral Zertifikate kaufen müssten, würde dies "vermutlich auf den Spritpreis umgelegt", so ein Liberaler. Und der Preis für das CO2, das etwa bei der Autoproduktion entsteht, würde sich "in den Fahrzeugpreisen niederschlagen".

Ob Emissionshandel oder Steuern, "das ist gar nicht so wichtig", sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), im Gespräch mit unserer Redaktion. "Entscheidend ist, dass CO2 rasch einen substanziellen Preis bekommt." Die Bepreisung von CO2 mache erstens erneuerbare Energien günstiger, zweitens fossile Brennstoffe teurer, und schaffe drittens Einnahmen. Die Verbraucher müssten sich in jedem Fall auf Mehrbelastungen einstellen. "Natürlich bedeutet das im Endeffekt auch für ganz normale Haushalte Kosten", sagte Edenhofer. "Entscheidend wichtig ist daher, aus den Einnahmen der Bepreisung eine sozial gerechte Entlastung hinzukriegen, etwa durch Streichen der Stromsteuer."

Wie machen es die Schweizer und die Schweden? In der Alpenrepublik wird schon seit elf Jahren eine so genannte Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe (Heizöl, Erdgas, Kohle) erhoben, in Höhe von 96 Franken (84,20 Euro) pro Tonne. Benzin und Diesel sind ausgenommen, allerdings müssen die großen Importeure den CO2-Ausstoß zum Teil kompensieren und dürfen die Kosten begrenzt an die Verbraucher weitergeben. Kraftwerksbetreiber müssen den CO2-Ausstoß vollumfänglich kompensieren. Befreit sind Unternehmen, die am Emissionshandel teilnehmen.

Die Einnahmen der Lenkungsabgabe fließen zu einem Drittel in einen Technologiefonds sowie in staatliche Programme zur energetischen Gebäudesanierung. Die restlichen Einnahmen erhalten Bürger und Wirtschaft zurück. Die Erstattung ist nicht an den tatsächlichen Verbrauch gekoppelt, jeder erhält den gleichen Betrag - in Form einer Krankenkassen-Prämie. In der CSU hält man das Schweizer Modell über den Umweg der Krankenversicherung für abwegig. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hält nichts von einer pauschalen Erstattung an alle.

Die Schweden haben 1991 eine CO2-Steuer eingeführt, gleichzeitig wurden aber andere Steuern gesenkt. Der Einstieg erfolgte auf niedrigem Niveau - bei umgerechnet 24 Euro pro Tonne CO2, inzwischen liegt die Steuer bei 114 Euro pro Tonne CO2. Eine behutsamen Einführung mit schrittweiser Anhebung: Das ist auch der Schulze-Plan. Dass die Einnahmen aus der Klima-Steuer aber ohne Zweckbindung in den schwedischen Staatshaushalt fließen, wäre hierzulande undenkbar.

Auch wegen eines massiven Förderprogramms der Regierung wird in Schweden kaum noch mit fossilen Brennstoffen geheizt, 95 Prozent der CO2-Steuereinnahmen kommen über Benzin und Diesel rein. Während in Frankreich höhere Spritsteuern vergangenes Jahr die Gelbwesten-Proteste auslösten, ist die Steuer in Schweden allgemein akzeptiert.

Wäre eine CO2-Bremse in der Verfassung sinnvoll? Mit dem Vorstoß preschte Grünen-Chefin Annalena Baerbock vor. "Nach dem Vorbild der Schuldenbremse braucht es eine CO2-Bremse in der Verfassung. Dann müsste bei jedem Gesetz überprüft werden, welche Auswirkungen es aufs Klima hat", sagte sie dem "Tagesspiegel". Im Prinzip müsse sich ein Klimavorbehalt durch alle Gliederungen des Staates ziehen, Bund, Länder und Kommunen: "Alle Entscheidungen müssen sich am Klimaschutz messen", so ihre Forderung.

Klimaforscher Edenhofer reagiert skeptisch: "Wir brauchen beim Klima nicht immer ehrgeizigere Ziele, sondern endlich konkrete Maßnahmen, die ein Erreichen dieser Ziele möglich machen", sagte er. Denn die Zeit laufe ab. "Die Forschung zeigt: Immer mehr globale Erwärmung führt zu mehr Extremwetter, zu Meeresspiegelanstieg, mancherorts auch zum Aufflammen schwelender kriegerischer Konflikte. Es ist also ernst."