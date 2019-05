Berlin. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnet erneut starken Zulauf. Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer sei im vergangenen Jahr um rund 10.000 auf insgesamt 435.100 aktive Mitglieder gestiegen, teilte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt mit..

„Das ist der höchste Stand seit mehr als 15 Jahren“, sagte die frühere Ministerin gestern in Berlin. Davon gehörten rund 134.800 Helfer dem Jugendrotkreuz an. Von Ego-Trips der Deutschen könne keine Rede sein. Sie stellte auch einen neuen DRK-Botschafter vor. Der junge Berliner Ludwig Trepte will sich für die Arbeit des DRK und hier speziell für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts einsetzen . Fast täglich komme es in Krisenregionen zur Verletzung der Genfer Abkommen, wenn es direkte Angriffe auf Zivilisten oder auf Gesundheitseinrichtungen gebe oder humanitäre Helfer entführt werden, sagte Hasselfeldt.

Sie forderte ferner eine Ausweitung der Freiwilligendienste in Deutschland. Es gebe beim zwei bis drei Mal so viele Bewerber wie Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst. Hasselfeldt plädierte für einen Rechtsanspruch für junge Leute auf einen Platz in einem der Dienste. Jedem jungen Menschen, der einen Freiwilligendienst leisten möchte, solle auch die Möglichkeit gegeben werden,

In den Freiwilligendiensten sowie dem internationalen Programm „Weltwärts" sind beim nach Angaben von dessen Generalsekretär Christian Reuter rund 15.000 Menschen beschäftigt. Allein im Freiwilligen Sozialen Jahr könne man aber das Doppelte an Plätzen besetzen,