Die Saat des Donald T. geht auf

Osnabrück. Wenn die Welt nun am Rande eines neuen Krieges steht, ist das allein US-Präsident Trump und seinen Hardlinern zu verdanken. Sie haben den Konflikt mit dem Iran völlig unnötiger Weise neu angefacht und eskaliert.

Nun geschieht also das, auf was US-Präsident Donald Trump offenbar spekuliert hat, als er vor rund einem Jahr den Atom-Deal mit dem Iran aufkündigte: Teheran steigt seinerseits teilweise aus der Verabredung zur Kontrolle seiner nuklearen Ambitionen aus – und liefert so einen möglichen Vorwand für eine weitere Eskalation im Konflikt mit Washington. Die Strategie der EU, genau das zu verhindern, ist nicht aufgegangen. Ein Trauerspiel.

Sicher: Der Iran ist kein Stabilitätsanker in der Region. Die Mullahs finanzieren Terroristen, heizen Konflikte andernorts an und treten Menschenrechte mit Füßen. Mit Saudi-Arabien verhält es sich jedoch kaum anders. Dennoch kündigt Washington Riad nicht die Partnerschaft auf.

Die Instabilität im Nahen und Mittleren Osten nützt den USA in gewisser Weise geradezu zumindest bis zu einem gewissen Grad. Denn sie hält die Rüstungsmaschinerie am Laufen. Das Geschäft mit den Waffenexporten brummt. Wächst jetzt also die Kriegsgefahr? Ja und nein.

Was die USA von einem Waffengang gegen den Iran vorerst abhalten dürfte, ist das damit verbundene Risiko für die Weltwirtschaft; auch der Aufschwung in den USA würde gefährdet. Andererseits böten Militärschläge gegen den Iran der polarisierten amerikanischen Nation die Möglichkeit, sich hinter dem Oberbefehlshaber im Weißen Haus zu versammeln.

Mit Blick auf die im nächsten Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen sicher eine reizvolle Vorstellung für Donald Trump, der bekanntlich eine zweite Amtszeit anstrebt.