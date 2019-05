Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat einen Teilausstieg seines Landes aus dem Atomdeal bekanntgegeben. Foto: dpa/Ebrahim Seydi

Teheran. Der Iran wird einige seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen aussetzen. Das kündigte das Außenministerium in Teheran am Mittwoch an.