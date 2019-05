Zur Wolfsdiskussion: Auf dem Land ist Platz für den Wolf, aber....

Osnabrück. Das Kanzleramt übernimmt die Federführung beim Wolf. Landesumweltminister fordern jetzt konsequentes Handeln. Dazu ein Kommentar.

Die Wolfsdebatte ist ein Lehrstück dafür, wie viel schlechte Politik kaputt machen kann – etwa die Akzeptanz der Bevölkerung für ein Raubtier, das nach seiner Ausrottung doch den Weg zurück nach Deutschland fand. Seine Rückkehr ist eigentlich eine naturschutzpolitische Erfolgsgeschichte. An der berauschten sich einige aber offenbar zu sehr, sodass sie die Konsequenzen übersahen: tote Schafe, wütende Schäfer, verängstigte Menschen. Sie wurden alleingelassen.

Man wird den Eindruck nicht los, dass die Sorgen – so irrational sie im Einzelnen auch sein mögen – ernster genommen worden wären, wenn sich der Wolf vor dem Berliner Reichstag hätte blicken lassen. Statt Handlungsfähigkeit zu signalisieren, stritten Bundesagrar- und Bundesumweltministerium ergebnislos darüber, was denn auf dem weit entfernt scheinenden Land zu tun sei. Unter dem Nichtstun hat das Vertrauen in die Politik gelitten. Gut, dass jetzt das Kanzleramt die Federführung in der Causa Wolf an sich reißt. Aber letztlich bleibt das doch ein arg durchsichtiges Manöver so kurz vor den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern.

Das Land ist Lebensraum. Für Menschen, für ihre Nutztiere. Und ja, wenn man es klug anstellt, sogar für den Wolf. Diese Klugheit hat die deutsche Naturschutzpolitik in den vergangenen Jahren vermissen lassen.