Osnabrück. Die Entscheidung der türkischen Wahlbehörde zur Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul zugunsten von Erdogans Regierungspartei spricht der Demokratie Hohn - und muss Konsequenzen haben.

Wenn es noch eines letzten Beispiels dafür bedurft hatte, dass sich die Türkei seit Jahren in immer größeren Schritten von demokratischen Prinzipien und damit auch von der EU entfernt, dann ist es die Annullierung samt Wiederholung der Wahl in Istanbul. Damit hat sich die Wahlkommission dem Druck von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und seiner AK-Partei gebeugt, obwohl es keine Hinweise auf Betrug bei der Abstimmung gab.

Die Entscheidung sei als Versuch zu sehen, „den Wahlresultaten dabei zu helfen, den Willen der Nation korrekt widerzuspiegeln“, rechtfertigte Erdogans Sprecher das Vorgehen. Mehr an verbaler Verrenkung geht kaum. Die Hybris der Herrschenden nimmt immer groteskere Züge an. Wer für sich in Anspruch nimmt, festzulegen, was Volkswille ist und diesen dann auch zu verkörpern, ist ein Diktator, kein Demokrat.

Die EU sollte daraus endlich Konsequenzen ziehen und die bereits ausgesetzten EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei endgültig abbrechen; damit fielen auch entsprechende Finanzhilfen weg. Erdogan versteht nur Signale, denen es an Deutlichkeit nicht mangelt.

Deutschland und die EU müssen andere Wege finden, die demokratischen Kräfte in der Türkei zu unterstützen, als ihnen etwas in Aussicht zu stellen, das – ehrlich betrachtet – ohnehin von Anfang so unaufrichtig wie an unrealistisch war.