Osnabrück. Vier von fünf Erwachsenen mit erheblichen Problemen beim Schreiben und Lesen haben dennoch einen Schulabschluss. Wie kann das sein und was kann man gegen die Defizite tun?

Laut einer aktuellen Studie können 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland nicht richtig Deutsch Lesen und Schreiben. Ein Großteil von ihnen hat jedoch einen Schulabschluss. Christina Noack ist Professorin für die Didaktik der Deutschen Sprache an der Universität Osnabrück und beschäftigt sich mit Spracherwerb. „Oftmals werden Kinder und Jugendliche, die nicht richtig lesen und schreiben können, weitergereicht“, schilderte Noack im Gespräch mit unserer Redaktion. „Defizite werden manchmal durch andere Stärken ausgeglichen und die Lehrer sehen über schriftsprachliche Defizite hinweg.“

Ein weiteres Problem: Das deutsche Bildungssystem sehe die Grundlagen des Lesens und Schreibens nur bis zur 4. Klasse als Lernziel vor. „Aus meiner Sicht braucht es eine durchgehende, schulübergreifende Förderung“, sagte Noack. Zwar gebe es kommerzielle Förderinstitute und ehrenamtliche Lesepatenschaften, grundsätzlich wären aber noch bessere Förderkonzepte an den Schulen nötig. „Wir kümmern uns vor allem um die normallernenden Schüler“, sagte die Didaktikprofessorin. Vielen Lehrkräften sei nicht bewusst, dass Schüler mit dem Lesen und Schreiben grundlegende Probleme haben können. Auch in der Ausbildung für Lehrkräfte weiterführender Schulen sei die Vermittlung der Techniken nicht ausreichend vorgesehen. Die abnehmende Zahl der Betroffenen sei zudem „kein Grund zur Entspannung“ – bei der nächsten Statistik könnten sich die Zahlen wieder ändern, mahnte Noack.

Etwas weniger als die Hälfte derjenigen, die mit der deutschen Schriftsprache Probleme haben, sind Migranten. Noack hält Migration jedoch in diesem Zusammenhang nicht für ein grundsätzliches Problem. „Wenn Kinder in ihrer Herkunftssprache eine Affinität zum Lesen haben, kann die neue Sprache das Lernen vielleicht für einen Moment verzögern. Die Kinder können das aber normalerweise aufholen.“

VBE: Zahl der funktionalen Analphabeten "besorgniserregend"

Der Verband Bildung und Erziehung( VBE) bezeichnet die hohe Zahl von funktionalen Analphabeten als „besorgniserregend“. Gegenüber unserer Redaktion wertete VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann die sinkenden Zahlen als „positives Zeichen“, forderte jedoch, die Bemühungen um attraktive und niederschwellige Angebote zur Alphabetisierung zu verstärken. „Lesen und Schreiben sind Grundfertigkeiten, weshalb ohne deren sichere Ausübung die gesellschaftliche Teilhabe und Teilnahme deutlich erschwert ist“, erklärte Beckmann. Die aktuelle Studie sei „ein weiteres Argument für eine bessere personelle Aufstellung in Schulen, um die notwendige individuelle Förderung sicherzustellen.“

GEW fordert mehr Geld für Weiterbildung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bezeichnete es als „gesellschaftspolitischen Skandal, dass es in einem reichen Staat wie Deutschland 6,2 Millionen funktionale Analphabeten gibt.“ Gegenüber unserer Redaktion sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft, Marlis Tepe, die aktuelle LEO-Studie zeige einmal mehr, dass die Weiterbildung finanziell und personell deutlich besser ausgestattet werden müsse. Dann könne dem Analphabetismus von Erwachsenen effektiv entgegengewirkt und es könnten bedarfsgerechte Angebote gemacht werden. „Zudem muss die durchgängige Sprachbildung in Kitas und Schulen als Querschnittsaufgabe verankert werden“ So würden die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Erstsprache umfassend gefördert.