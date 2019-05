Berlin. Ein Weckruf politischer Schwergewichte: Vier hochkarätige Ex-Politiker von CDU und SPD haben eindringlich an die Bundesbürger appelliert, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen.

„Wir sehen Europa in Gefahr“, warnte der frühere SPD-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück in Berlin. Man dürfe Europa nicht den Populisten von rechts und links oder extremen Kräften überlassen. Steinbrück gehört zu den 35 namhaften Unterzeichnern eines Aufrufs der Deutschen Nationalstiftung, die Altkanzler Helmut Schmidt 1993 gegründet hat.



Wie Steinbrück warnten auch der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und der Manager Friedrich Merz vor einem Rückfall in nationalstaatliches Denken. In dem Aufruf, den auch diese Ex-Spitzenpolitiker unterschrieben haben, heißt es: „Europa droht die Chance zu verspielen, die Welt des 21. Jahrhunderts in seinem Sinn mitzugestalten.“ Versage Europa, sich effektiver zu organisieren, drohe dem Kontinent Bedeutungslosigkeit. Derzeit stelle dieser Kontinent 6,8 Prozent der Weltbevölkerung, in 30 Jahren würden dies nur noch fünf Prozent sein.

Die großen Fragen wie Migration, Umwelt- oder Klimaschutz könnten nur gemeinsam gelöst werden. „Die EU spielt eine wichtige Rolle, als Wirtschaftsmacht und auch als Vorbild“, betonen die Unterzeichner außerdem. Gabriel beklagte, Europa stecke „in der Rentenphase“. Die allgemeine Auffassung sei: „Wir halten uns raus.“ Das aber müsse dringend überwunden werden. „Die Anti-Europäer dagegen gehen mit klarem Profil in die Wahl“, warnte der SPD-Politiker.

Lammert wies auf eine aktuelle Meinungsumfrage hin, wonach mehr als die Hälfte der Befragten die Europawahl für weniger wichtig oder überhaupt nicht wichtig hielten. „Nur 23 Prozent der Befragten halten den Urnengang am 26. Mai für eine Schicksalswahl“, erklärte der frühere Bundestagspräsident. „Liefern wir Europa nicht denen aus, die es abschaffen wollen“, heißt es in dem Appell der Deutschen Nationalstiftung, in der sich Spitzenkräfte aus Wissenschaft,Kultur, Medien und Politik versammeln.