Osnabrück. Der Umgang mit dem Wolf ist jetzt innerhalb der Bundesregierung Chefsache. Das Kanzleramt von Angela Merkel entscheidet, nicht mehr die zerstrittenen Ressorts Umwelt und Agrar. Die Umweltminister von Niedersachsen und Schleswig-Holstein begrüßen das, haben aber auch klare Erwartungen an Kanzlerin Angela Merkel.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat das Kanzleramt in der Wolfsdebatte zum konsequenten Handeln aufgefordert. Unserer Redaktion sagte Lies:

„Es ist in Berlin lange genug darüber gestritten worden, wie mit dem Wolf umzugehen ist. Wir brauchen in den Ländern jetzt klare Antworten.“

Schleswig-Holsteins Ressortchef Jan Philipp Albrecht äußerte sich ähnlich: Es müssten nun „klare Rahmenbedingungen“ für den Schutz von Wölfen einerseits, aber auch für Nutztiere andererseits zu schaffen.



Lies forderte den Bund auf, die Anzahl von Wölfen zu definieren, ab der die Raubtiere nicht mehr im Bestand gefährdet sind. Zudem gelte es rechtliche Hürden für den Abschuss von Problemwölfen abzusenken, die immer wieder Nutz- und Weidetiere reißen.

„Im Zweifelsfall muss es auch möglich sein, mehrere Tiere aus einem dieser Rudel zu entnehmen, wenn sich die problematischen Tiere nicht einwandfrei identifizieren lassen“, sagte Lies.

Der Umweltminister beklagte: Die Bundesländer seien in diesen Fragen in der Vergangenheit „auf erschreckende Art und Weise“ von der Bundesregierung allein gelassen worden.



Das kritisierte auch sein Kieler Kollege Jan-Philipp Albrecht (Grüne). Erste Antworten der Bundesregierung, wie es in Sachen Wolf weitergehen soll, erwartet er auf der anstehenden Umweltministerkonferenz in Hamburg. Er hoffe, dass der Bund in diesem Rahmen „endlich Zahlen zum aktuellen Wolfsbestand in Deutschland vorlegen kann.“ Bislang ist unklar, wie viele Wölfe hierzulande leben.

Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass das Bundeskanzleramt die Diskussion über den Umgang mit dem Wolf an sich gezogen hat. Das Bundeslandwirtschafts- und das Bundesumweltministerium hatten sich monatelang nicht einigen können.



In Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist derzeit jeweils ein Wolf zum Abschuss frei gegeben. Beide Tiere haben nachweislich mehrfach Schafsherden attackiert. Bislang ist es aber nicht gelungen, die Wölfe zu erlegen.

Die norddeutschen Bauernverbände wollen die Umweltministerkonferenz in Hamburg derweil nutzen, um auf die teils existenzbedrohende Situation von Weidetierhaltern hinzuweisen. Schafs- und Rinderhalter fühlten sich nicht nur von der Politik allein gelassen, sondern auch zunehmend von der Öffentlichkeit angefeindet, heißt es in einer Mitteilung. Immer wieder werde den Landwirten vorgeworfen, ihre Nutztiere nicht ausreichend vor dem Wolf zu schützen. Dabei sei es beispielsweise in Niedersachsen gar nicht möglich, Schafsherden auf Deichen wolfssicher einzuzäunen.

Die letzten verfügbaren bundesweiten Zahlen zu Wolfsrissen stammen aus dem Jahr 2017. Die Behörden in den Ländern dokumentierten insgesamt 472 Attacken, bei denen 1667 Tiere getötet oder verletzt wurden. Im Vergleich zu 2016 bedeutete das einen Anstieg von mehr als 50 Prozent. Die Zahlen für 2018 liegen auf Bundesebene bislang noch nicht vor.