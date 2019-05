Michael Cohen (M) auf dem Weg zum Antritt seiner Haftstrafe. Foto: Kevin Hagen/FR170574 AP

Washington/New York. Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat seine dreijährige Haftzeit angetreten. Cohen kam am Montagmittag (Ortszeit) in einem Gefängnis nördlich von New York an, wo er seine Strafe absitzen soll.