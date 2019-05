Streit um CO2-Steuer: "AKK" gerät unter Druck

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer rudert zurück, zunächst hatte sie Nein zu einer CO"-Stuer gesagt, . Foto: Sven Braun/dpa

Berlin. Mit ihrer Absage an eine CO2-Steuer stößt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Widerspruch in der eigenen Partei: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und Parteivize Armin Laschet warnten vor einer zu schnellen Festlegung. In der Frage dürfe es keine "Denkverbote" geben, sagte Brinkhaus. Laschet sagte, es sei "falsch, einfach Nein zu sagen". Ein Kommentar.