Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hält nichts von einer CO2-Steuer und hatte das Nein zu dieser Abgabe schon als beschlossene Sache verkündet. Gestern ruderte „AKK“ zurück – als Reaktion auf kräftigem Gegenwind aus den eigenen Reihen.

Wer bezieht Gegenposition zu „AKK“? Mit dem Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus warnte ein einflussreicher Christdemokrat vor Vorfestlegungen. „Wir sind als Union bei neuen Abgaben und Belastungen immer sehr skeptisch. Aber es darf keine Denkverbote geben", sagte der Chef der 246 Unions-Abgeordneten im Bundestag der Funke-Mediengruppe und fügte hinzu: „Wer eine alte Ölheizung im Keller hat, mit seinem älteren Auto vom Land in die Stadt pendelt und sich keine teureren Biolebensmittel leisten kann, darf nicht bestraft werden." Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, zugleich auch Vizechef der Bundes-CDU, hatte zuvor erklärt: „Ich halte das für falsch, einfach Nein zu sagen.“ Nötig seien größere Anstrengungen zur Reduktion des Kohlendioxids. „Deshalb sage ich: Hinschauen! Gute Ideen entwickeln! Und da sind wir genauso offen wie andere Parteien auch", sagte Laschet im ARD-Interview.



Wie reagiert die CDU-Chefin? „Wir sind eine lebendige Volkspartei“, erklärte die 56-Jährige gestern in Berlin.„Wir haben keine Denkverbote“, fügte sie hinzu. Hinter einer CO2-Steuer verberge sich aber nichts anderes als eine stärkere Belastung für Benzin, Diesel, Heizöl. Im Deutschlandfunk sagte Kramp-Karrenbauer außerdem, im CDU-Bundesvorstand sei es um den konkreten Vorschlag gegangen, eine Mineralölsteuer zu erhöhen. Da sei für den gesamten Vorstand klar gewesen, „das ist nicht das Mittel unserer Wahl".

Warum will „AKK“ die CO2- Steuer nicht? Es gebe intelligentere Methoden für mehr Klimaschutz, als die Bürger unter anderem beim Tanken zur Kasse zu bitten, sagte sie. „Deswegen ist die Frage, ob wir, weil wir zu faul sind zum Nachdenken, ob es bessere Methoden gibt, einfach mal insbesondere kleine Leute über Gebühr belasten" , sagte die 56-Jährige auf einem Landesparteitag der CDU in Halle. Kramp-Karrenbauer macht sich stark für einen intensiveren Handel mit einer begrenzten Zahl von sogenannten CO2-Verschmutzungsrechten. Dieser bereits bestehende EU-Emissionshandel soll dann vom Energiesektor und Teilen der Industrie auf andere Bereiche wie den Verkehr ausgeweitet werden. SPD und Grüne bezweifeln aber, dass das so einfach möglich ist und schnell wirkt. Beide Parteien sind für eine CO2-Steuer, es dürfe aber keine sozialen Härten geben.

Wie sind die Argumente der Steuerbefürworter? CDU-Bundesvize Laschet wies auf das Beispiel Schweiz hin, wo es seit Jahren eine CO2-Steuer gibt, deren Aufkommen zum Teil in Klimaschutzmaßnahmen investiert wird, aber durch eine pauschale Rückzahlung an alle Bürger ausgeglichen wird. Der Weg, den die Schweizer Regierung dafür wählte, ist unkonventionell: Die Rückzahlung geschieht in diesem Land über die Krankenkassen, weil diese alle Bürger des Landes erfassen.

Laschet zeigte sich angetan: „Wenn man es wie in der Schweiz macht, wenn man für den ganzen Bereich der Häuser, des Wohnens - der ein Drittel des CO2-Ausstoßes ausmacht - einen Lenkungsmechanismus findet, der es attraktiver macht, in Neues zu investieren, CO2 zu reduzieren, dann, finde ich, kann man sich diesem Gedanken nähern", sagte er.

Forderung aus dem Norden: Offen für eine CO2-Steuer zeigte sich auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident und CDU-Chef Daniel Günther. „Unser Ziel ist es, einen einheitlichen CO2-Preis für alle Sektoren zu schaffen“, sagte Günther gestern unserer Redaktion. Auf diese Weise könne „die Energiebesteuerung zu einem wirksamen Klimaschutzinstrument“ werden. Günther plädierte für einen umfassenden Umbau der gesamten Energieabgaben: Das derzeitige System „verhindert dringend notwendige Innovationen“, kritisierte er. Schleswig-Holstein hat im Bundesrat bereits im Februar einen Antrag eingebracht.

Anzeige Anzeige

Unions-Fraktionschef Brinkhaus pochte darauf, dass Bürger und Wirtschaft unter dem Strich nicht zusätzlich belastet werden. Es gehe nicht darum, die Einnahmen des Staates zu steigern. „Wenn ich den Ressourcenverbrauch belaste, muss ich Verbraucher und Wirtschaft an anderer Stelle entlasten", verlangte er. Ähnlich äusserte sich der sächsische CDU-Ministerpräsident Michal Kretschmer. (mit bg)