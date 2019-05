Tel Aviv/Gaza. Militante Palästinenser feuern Hunderte Raketen ab, Israels Armee antwortet mit folgenschweren Luftangriffen. Kurz vor einer international beachteten Großveranstaltung in Tel Aviv stellt sich die Frage: Gelingt eine Waffenruhe oder eskaliert die Gewalt weiter? Fünf Fragen zur aktuellen Situation im Gaza-Streifen.

Nach dem schwersten Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg vor fünf Jahren hat die im Gazastreifen herrschende Hamas Bereitschaft zu einer neuen Waffenruhe mit Israel signalisiert. Eine Feuerpause sei möglich, wenn sich Israel ebenfalls daran halte, verkündete der Chef der islamistischen Bewegung, Ismail Hanija, am Sonntagabend. Fünf Fragen und Antworten zur aktuellen Situation im Gazastreifen in der Übersicht:

Was waren die Gründe für die erneute Eskalation?

Die Gewalt war eskaliert, nachdem es am Freitag an der Gaza-Grenze bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten Tote gegeben hatte. Vier Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza getötet. Palästinenserfraktionen kündigten daraufhin Rache an.

Was bedeutet die Waffenruhe?

Nach Berichten über eine neue Waffenruhe mit den militanten Palästinensern im Gazastreifen hat Israels Armee am Montag alle Einschränkungen für die israelische Bevölkerung im Grenzgebiet wieder aufgehoben. Man kehre zur Routine zurück, teilte das Militär mit. Die meisten von rund 200.000 Kindern und Jugendlichen in dem betroffenen Gebiet sollten wieder zur Schule gehen. Eine offizielle Bestätigung für die von Ägypten vermittelte Waffenruhe gab es von israelischer Seite nicht.

Wie steht die USA zum Konflikt im Gazastreifen?

Die USA stellen sich hinter Israel und unterstützen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. "An die Menschen in Gaza: Diese Terrorakte gegen Israel werden euch nur noch mehr Elend einhandeln. Stoppt die Gewalt und arbeitet auf Frieden hin – es ist möglich!", schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter. "Wir unterstützen Israel zu 100 Prozent bei der Verteidigung seiner Bürger."



Ein Jahr Proteste der Palästinenser am Grenzzaun – was ist seitdem passiert?

Seit fast genau einem Jahr protestieren Palästinenser am Grenzzaun zu Israel, seitdem sind etwa 270 Menschen gestorben. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen zwischen demonstrierenden Palästinensern und dem israelischen Militär. Die Proteste begannen am 30. März 2018, die Palästinenser gedenken an massiven Landenteignungen. Sie fordern eine Aufhebung der Blockade, die Ägypten und Israel über den Gazastreifen verhängt haben.

Ist der ESC in Tel Aviv in Gefahr?

Die Eskalation verschärft die Sicherheitsbedenken vor dem in einer Woche stattfindenden internationalen Gesangswettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv. Zwar blieb die Stadt von Gewalt verschont und die ESC-Proben verliefen nach Plan. Militante Palästinenserorganisationen drohten jedoch nach Medienberichten mit einer Ausweitung der Angriffe auch auf die Küstenmetropole. Bislang wird eine Absage der Veranstaltung nicht thematisiert.