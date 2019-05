Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich eher ablehnend über eine Steuer auf das klimaschädliche Treibhausgas CO2 geäußert. Foto: Michael Kappeler

Berlin. Was hilft dem Klima am besten und ist zugleich am verträglichsten: eine CO2-Besteuerung oder der Handel mit Verschmutzungsrechten? Die CDU wollte letzteres. Doch es gibt warnende Stimmen.