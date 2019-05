Georg Pazderski, Landesvorsitzender der AfD Berlin, attackiert auf dem Landesparteitag die Migranten in Deutschland vor. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin . Wohnungen sind knapp in Deutschland. AfD-Politiker Pazderski hat dafür die Schuldigen ausgemacht: die Migranten, die eigentlich an allem Schuld seien, was in Berlin verkehrt läuft.