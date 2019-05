Die Lage ist ernst, aber es gibt keinen "Klimanotstand"

Osnabrück. Dramatischer geht's kaum: Als erste Stadt in Deutschland hat Konstanz den "Klimanotstand" ausgerufen. Die jungen Aktivisten von "Frdays for Future" jubeln. Doch bleibt abzuwarten, ob auf die großen Worte auch große Taten folgen. Ein Kommentar.

Die Lage ist ernst, aber ist es wirklich erforderlich , einen „Klimanotstand“ auszurufen? Die Stadt Konstanz hat das jetzt getan. Sie setzt sich damit zum Ziel, Klimaschutz schneller umzusetzen. Das klingt nach Tatkraft und Aktion, ist aber vorerst nicht mehr als ein symbolischer Akt.

Denn natürlich geht es nicht um einen Notstand im eigentlichen rechtlichen Sinn. Weder sind die Lebensbedingungen in Konstanz unmittelbar bedroht, noch besteht eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Auch sind keine Notlagen wie ein Verteidigungs- oder Katastrophenfall abzuwehren.

Der Gemeinderat von Konstanz erkennt mit seiner Entscheidung aber den Klimawandel ganz offiziell als Bedrohung an – ein klarer Erfolg für die jungen Aktivisten von „Fridays for Future“, die den Anstoß für den Beschluss gegeben hatten.

Entscheidend ist nun, was daraus folgt. Denn es fehlt nicht an Erkenntnissen über die Bedrohung von Umwelt und Klima oder an wohlklingenden Ankündigungen zum Klimaschutz, wohl aber an Gegenmaßnahmen.

Auch Deutschland macht da keine Ausnahme. So lässt das angekündigte Klimaschutzgesetz der Koalition noch immer auf sich warten und geht der Streit um eine mögliche CO2-Steuer gerade in eine neue Runde. Das Signal von Konstanz ist da nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen in einem großen grauen Bild.