Mehr Geld für Bildung und Forschung: Chance für Karliczek

Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Osnabrück. . Endlich ist die Kuh vom Eis. Bund und Länder haben sich in Sachen Hochschulpakt geeinigt. Ergebnis: Allein in den nächsten zehn Jahren investiert der Staat rund 160 Milliarden Euro in Lehre und Forschung. Vor allem aber wird den Hochschulen das Geld nicht mehr befristet gezahlt, was verlässliche, langfristige Planung ermöglicht.