Nahles muss mehr Kühnert wagen

Berlin. Eigentlich müsste sich die SPD über die Sozialismus-Thesen von Juso-Chef Kevin Kühnert freuen. Der wortmächtige Jungspund hat einen klaren Kompass. Mit den Forderungen, Mitarbeiter am Unternehmenskapital zu beteiligen und Immobilienbesitz als Geschäftsmodell zu verbieten, trifft er mehr als nur einen Nerv.

Das Heer der Niedriglöhner und Familien ohne Eigenheim sind die Verlierer des Wirtschaftsbooms der letzten Jahre. Kein Wunder, dass Union und FDP auf Kühnert eindreschen, weil der den Finger in die Wunden legt, für die sie selbst mitverantwortlich sind.



Doch was machen die Genossen, die am Freitag mit großem Pomp ihren Europawahlkampf starten? Der unbekannte Udo Bullmann und die schrecklich nette Katarina Barley versuchen, die Herausforderungen wegzulächeln und ihre inhaltslose Kampagne zu retten. Parteichefin Andrea Nahles kanzelt den Juso-Chef ab, anstatt mehr Kühnert zu wagen und das linke Profil zu schärfen. Was bleibt ist der Eindruck einer zerrissenen Partei, die nicht weiß, wohin sie will.

Natürlich sind Kühnerts Ideen eine Provokation. Natürlich hat der Sozialismus ausgedient. Aber ein deftiger Parteienstreit über die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft würde den Europawahlkampf spannender machen und dem Bürger mehr bringen als Hysterie auf der einen und Verzagtheit auf der anderen Seite.