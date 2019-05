Osnabrück. Hilft eine Dürre-Versicherung Deutschlands Bauern? Müssen Deutschlands Wälder in einem erneuten Hitzesommer gesperrt werden? Kommt die CO2-Steuer? Dazu im Interview Katrin Göring-Eckardt, die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag.

Frau Göring-Eckardt, laut ARD-Deutschlandtrend lehnen 62 Prozent eine CO2-Steuer ab, die Sie befürworten. Wie gehen Sie damit um?



Für uns ist klar: Der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 muss endlich einen fairen Preis bekommen. Die Klimakrise wartet nicht, bis weltweit ein Preis festgelegt oder gar der Emissionshandel weltweit eingeführt ist. Deutschland muss vorangehen. Das Geld soll über Entlastungen bei den Bürgern wieder ankommen – entscheidend ist, dass die Industrie nicht mehr so weitermachen kann wie bisher.

CDU –Chefin Anngegret Kramp-Karrenbauer hat offenbar die CO2-Steuer aus ihrem Klimaschutz-Programm gestrichen und beugt sich dem Wirtschaftsflügel – nervt Sie das?

Das zeigt, dass die CDU den Ernst der Lage nicht verstanden hat.

Was halten Sie von dem Argument, die Ausweitung des Zertifikatehandels sei besser…

Eine Erweiterung des Emissionshandels ist sozial-und klimapolitisch nicht sinnvoll. Sie dauert viel zu lange und der derzeitige Emissionshandel zeigt ja schon: Mit ihm allein sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Die Union will mal wieder Klimaschutz auf die lange Bank schieben. Wenn wir unseren Wohlstand aber erhalten wollen, müssen wir endlich gegen die Klimakrise vorgehen. Und das gelingt nicht mit Abwarten. Das schadet nicht nur unseren Lebensgrundlagen, sondern kostet auch richtig Geld: Ab 2020 drohen immense Strafzahlungen der EU, wenn Deutschland nicht endlich von den CO2-Emmissionen runterkommt.

Einfach nur den Benzinpreis zu erhöhen sei ungerecht, meinen CDU und CSU. Es träfe die auf das Auto angewiesenen Leute auf dem flachen Land zu hart…

Das ist ein richtiges Argument. Deswegen muss auch klar sein: Das eingenommene Geld muss wieder bei den Bürgern ankommen. Wer relativ wenig klimaschädliche Emissionen verursacht, kann am Ende mit einem Plus rechnen.

Rechte Tasche, linke Tasche – ist das den Bürgern zu vermitteln?

Die Einnahmen einer Klimaschutzmaßnahme dürfen nicht zur Sanierung des Staatshaushaltes verwendet werden. Es muss klar sein: Die Einnahmen einer CO2-Bepreisung müssen bei den Bürgern wieder ankommen. Daneben muss die Bundesregierung für die Menschen auf dem Land eine Verkehrspolitik machen, die die Abhängigkeit vom Auto verringert.

Die AfD entdeckt ebenfalls die Umweltpolitik, deren Chef Alexander Gauland sieht aber keine Verantwortlichkeit der Menschen für die Klimakrise und wirft den Grünen „entartete Angstmache“ vor…

Dass Herr Gauland Nazi-Sprache benutzt, das wissen wir ja. Dass die AfD zugleich so zukunftsvergessen wie keine andere Partei ist, wissen wir auch. Fakt ist: Wer die Klimakrise leugnet, ist politikunfähig.

Neues Thema: Bayern befürwortet eine Dürre-Versicherung für Bauern, die jeweils zur Hälfe die Landwirte sowie Bund und Länder bezahlen. Guter Ansatz?

Wir sehen die Folgen der Klimakrise in der Landwirtschaft krass und unmittelbar. Das heißt auch, dass wir nach den Ursachen schauen müssen. Bloß die Folgen von kaputten Böden mithilfe der Gemeinschaft über eine Dürre-Versicherung auszugleichen wird so nicht funktionieren, es braucht dafür eine Agrarwende. Die Dürre, die wir in der Landwirtschaft erleben, war zu Teilen vorhersehbar. Die, die jetzt Hilfe fordern, müssen selbst dazu beitragen, dass wieder gesündere Böden entstehen und die Artenvielfalt erhalten bleibt. Klar ist: Bäuerinnen und Bauern, die in Existenznöte geraten, müssen unterstützt werden. Es kann in der Landwirtschaft nicht so weitergehen wie bisher. Eine Versicherung allein wird erst mal keinen Boden wieder gesund machen oder die Emission von Treibhausgasen senken.

Früher als sonst haben in diesem Jahr Waldbrände die Feuerwehren herausgefordert. Ist Deutschland auf mögliche Katastrophen hinreichend vorbereitet?

Waldbrände in ganz Europa von Schweden bis Griechenland, Ernteausfälle bis zu 70 Prozent, Jahrhunderthochwasser mittlerweile alle zehn Jahre: Wir stecken mittendrin im Prozess der Klimaveränderung. Die Mittel für den Katastrophenschutz müssen daher überprüft werden. Die hervorragende Arbeit und der ehrenamtliche Einsatz der freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks verdienen Unterstützung auch durch bestmögliche Ausstattung. Wir sollten dringend prüfen, ob es genügend Löschhubschrauber gibt. Am Geld darf Brandschutz nicht scheitern.

Müssen Deutschlands Wälder gesperrt werden?

Das muss vor Ort entschieden werden. Das Wichtigste ist, Monokulturen abzubauen. Mischwälder und Artenvielfalt steigern nicht nur den Erholungswert, sondern sind auch Vorbeugung gegen Brandgefahr. Die sinkt beträchtlich, wenn Vermoosung oder auch Sumpflandschaften zugelassen werden. Wir brauchen mehr echte Wälder statt Baum-Plantagen. Solche Wälder sind nicht nur besser für den Artenschutz, sondern auch dürreresistenter.

Brauchen wir Katastrophenschutz-Übungen – von der Kita an?

Ja, aber bitte keinen Drill. Katastrophenschutz gehört automatisch in das Programm von Kitas und Schulen. Das sollte unbedingt intensiviert werden.

Themenwechsel: Die Ärzteversorgung auf dem flachen Land wird schlechter. Sind mobile Praxen die Lösung?

Das ist ein Teil der Lösung. Wir sollten Gesundheitsregionen entwickeln, in denen Krankenhäuser, Ärzte und Pflegeeinrichtungen vernetzte Angebote machen. Nur so können wir auf dem flachen Land eine Betreuung sichern. Die ist nach meiner Ansicht unverzichtbar, wenn wir die grundgesetzlich verbrieften gleichwertigen Lebensbedingungen in Stadt und Land garantieren wollen. Auch ärztliche Beratung per Skype ist richtig. Viele ältere Leute kennen sich perfekt aus mit Computern und können durch dieses Angebot effektiv betreut werden.

Zum Schluss: Robert Habeck, der Vorsitzende Ihrer Partei, glaubt nicht an Gott. Um zu glauben, habe er wohl zu viele Philosophen gelesen, sagte er. Was fängt eine bekennende Christin wie Sie damit an?

Ich bin Protestantin – und als solche schätze ich die Freiheit, zu glauben oder es sein zu lassen.

Ist der Hype um Habeck gefährlich? SPD-Mann Martin Schulz wurde auch einmal als „Gottkanzler“ gefeiert …

Nein. Es gibt die begründete Erwartung, dass eine Partei die Verantwortung übernimmt, Klimaschutz, die Stärke unserer Demokratie und mehr Solidarität in der Gesellschaft durchzusetzen. Diese Erwartung liegt bei uns Grünen, und wir haben nicht vor, die Menschen zu enttäuschen. Vor Überhöhungen ist man in der Politik nicht gefeit, aber davon sollten wir uns nicht beeindrucken lassen. Ein Blick nach Großbritannien genügt, um zu erkennen, was auf dem Spiel steht.