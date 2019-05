Markus Söder ist bei Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Besuch. Dort kündigte er auch das Konzept für die Steuersenkungen an. Foto: Hans Klaus Techt/APA

Wien. Die CSU will in Kürze ein Konzept für milliardenschwere Steuersenkungen in Deutschland vorlegen. Das kündigte CSU-Chef Markus Söder bei einem Besuch in Wien an.