Spanien will Oppositionsführer in Venezuela nicht ausliefern

„Ich bin davon überzeugt, dass wir die Freiheit erlangen werden“, sagte López. „Wir werden nicht eine Minute ruhen in unserem Bemühen, die illegale Machtübernahme zu beenden.“ Foto: Martin Mejia/AP

Caracas. In einem spektakulären Coup hat der selbst ernannte Interimspräsident Guaidó seinen politischen Ziehvater aus dem Hausarrest geholt. Der geplante Umsturz scheiterte allerdings und López suchte Schutz in der spanischen Botschaft. Maduro will ihn wieder hinter Gittern sehen.