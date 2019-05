Von Kevin Kühnert lernen?

Osnabrück. Kollektivierung von Unternehmen? Eine Welt ohne Wohnungsvermietungen? Juso-Chef Kevin Kühnert wird für seine Äußerungen zum Sozialismus zu Recht heftig angegriffen. Überbewerten sollte man seine Überlegungen aber auch nicht. Ein Kommentar.

Kevin Kühnert ist ein junger Mann. Dennoch wirkt er wie aus der Zeit gefallen. Mit Vorschlägen aus der sozialistischen Mottenkiste weckt der Juso-Chef jedenfalls nur bittere Erinnerungen an gescheiterte Sozialismus-Experimente – aber keine Hoffnung auf Bewältigung großer Zukunftsaufgaben.





Immerhin, wer es noch nicht wusste, der weiß es jetzt: Die Jungsozialisten wollen „den Kapitalismus überwinden“. Mit Kritik an Auswüchsen der Wirtschaftsordnung, die ja durchaus berechtigt ist, halten sich die Jungsozialisten gar nicht erst auf. Sie gehen aufs Ganze – ganz anders als die SPD, die sich schon 1959 im Godesberger Programm von Begriffen wie Planwirtschaft und Vergesellschaftung verabschiedet hat und seither auf soziale Marktwirtschaft setzt.

Wenn Kühnert trotzdem von Kollektivierung fantasiert, sollte man das ernst nehmen, aber nicht überbewerten. Zwar gilt er vielen als Hoffnungsträger, doch ist sein Einfluss letztlich begrenzt. Das zeigen auch die parteiinternen Reaktionen.

Zudem haben sich an der Spitze der sich gerne radikal gebenden Jusos schon ganz andere ausgetobt. Man denke nur an Gerhard Schröder. Dass die SPD in der Regierungsära Schröder sozialistisch agiert hätte, ist aber nicht bekannt. Stattdessen machte er sich als „Genosse der Bosse“ einen Namen.