Europas steigende Einfuhr von Flüssiggas ist von hohem geopolitischen Wert

Osnabrück. Die EU steigert die Einfuhr von Flüssiggas aus den USA kräftig. Das hat ernste Hintergründe - und ist eine sinnvolle Ergänzung für den europäischen Energiemarkt.

Flüssiggas (LNG) aus den USA erhitzt die Gemüter. Während Umweltschützer monieren, dessen Fracking-Förderung schädige die Umwelt, sagen die Befürworter eine energiepolitisch wachsende Bedeutung von LNG voraus. Denn geostrategisch wird verschifftes Flüssiggas aus den USA und vor allem auch aus Katar immer wichtiger, weil es die Unabhängigkeit des Westens von russischen Gasimporten erhöhen hilft.

Entsprechend setzen die EU und Deutschland verstärkt auf den Bau von LNG-Terminals an den Küsten zur Anlandung und Einspeisung des Gases ins europäische Netz. LNG wird herkömmliches Erdgas nicht ersetzen können, auch weil es noch teuer ist.

Als Ergänzung aber ist es sinnvoll – zumal es nach dem Aus für Kohle und Atomkraft in Deutschland den Übergang zum Erneuerbaren-Zeitalter zu flankieren gilt. Zudem kommt Flüssiggas eine wachsende Bedeutung in der Schifffahrt als umweltfreundlicherem Antrieb zu. Wenn die Einfuhr von LNG in die EU also steigt, ist das zu begrüßen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Handelsstreitigkeiten und der in der EU und den USA umstrittenen deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream II ist es auch eine willkommene Geste des guten Willens Richtung Washington. Das sollten die Produzenten als Auftrag verstehen, die Fracking-Förderung zu verbessern, um deren Umweltschädlichkeit zu minimieren.