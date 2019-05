Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 halbiert: Keine Panik!

Prognose: Die Zahl der Kirchenmitglieder halbiert sich bis 2060. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Dieses Ergebnis ist weder in Stein gemeißelt, noch ist es so krass wie es auf den ersten Blick wirkt: Eine aktuelle Studie prognostiziert für die katholische und die evangelischen Kirchen in Deutschland bis 2060 einen Mitgliederrückgang um die Hälfte – auf 22,7 Millionen Menschen.