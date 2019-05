Berlin. Journalisten und Opposition sind alarmiert: Statt Interviews und Pressekonferenzen zu geben, setzten Regierung und Koalitionsparteien immer stärker auf Soziale Netzwerke - und entziehen sich der kritischen Beurteilung. Wird Öffentlichkeitsarbeit zur Propaganda? Ist die Demokratie in Gefahr? Eine Spurensuche.

Andreas Scheuer (CSU) kann es besonders gut. Vergangenen Oktober im ICE übernimmt er die Zugführer-Durchsage:









Die Stimme aus dem Off, die Scheuer für seine Performance lobt, ist die seines Sprechers Wolfgang Ainetter. Kurz nach der Aufnahme stellt der das Video auf Twitter.

Der Minister zum Greifen nah: Man mag das pfiffig finden oder als albern abtun, doch ist die Aktion Beispiel für eine Entwicklung, die viele für gefährlich halten: Die Online-Aktivitäten der Regierung, von Ministerien und auch von Parteien sind zur dominanten Strategie geworden.

Ob Justizministerin Katarina Barley (SPD), Familienministerin Franziska Giffey (SPD) oder Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Immer häufiger wenden sich Regierungsmitglieder mit Bildern, Video-Statements und Pseudo-Interviews direkt an den Bürger - um kritische Berichterstattung zu umgehen?

Jens Spahn hat dazu die Serie "#Frag Spahn" kreiert." In Folge 11 lässt er sich von Schauspielstar Jürgen Vogel "interviewen" - um Werbung für seine Pläne zu Organspende zu machen.

Beim Deutschen Journalistenverband (DJV) schrillen die Alarmglocken: "Pressestellen verbreiten selbstproduzierte Inhalte über die sozialen Netzwerke, in denen Minister grinsend Hände schütteln und Vorzeigeprojekte besuchen", sagt DJV-Chef Frank Überall im Gespräch mit unserer Redaktion. Zugleich würden die Pressestellen "zunehmend ihrer Auskunftspflicht nicht nachkommen", weil Anfragen versanden oder nur ungenügend beantwortet werden.



Zeitungsinterviews mit Scheuer sind zur echten Rarität geworden. Während der CSU-Mann online omnipräsent ist, lautet die Standardantwort bei Anfragen: Der Minister ist zu beschäftigt. Der PR-Etat seines Hauses wuchs von 2018 auf 2019 von einer auf zweieinhalb Millionen Euro an - vor allem für ein "Neuigkeiten-Zimmer", in dem 14 Mitarbeiter "crossmedial" Vollgas geben.

Außenminister Heiko Maas nimmt inzwischen neben seinem Sprecher und einem Journalisten-Betreuer drei Spezialisten für Social Media, für Video und für die Website mit auf Reisen.

Auch Franziska Giffey setzt voll auf online. Als Scheuer kürzlich eine Werbekampagne führ Fahrradhelme mit einem Unterwäsche-Modell startete, ist keine Stellungnahme der Familienministerin zu bekommen. Denn die Reaktion kommt per Facebook - mit einem Foto der Fahrrad-behelmten Ministerin:

Das Budget ihres Hauses für solche online-basierte Öffentlichkeitsarbeit in diesem Jahr beträgt knapp 200.000 Euro. Das ist fast vier Mal so viel wie noch vor fünf Jahren.

Nicht nur unter Journalisten, auch im Bundestag wird die Selbstinszenierung an Presse und Rundfunk vorbei mit großer Sorge betrachtet. "Dass die Ministerien teils extensiv Twitter, Facebook und Instagram nutzen, hat eine gefährliche Spirale in Gang gesetzt, weil sachlich-kritisches Hinterfragen unterbunden wird", sagt Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. "Warum wird die Bundespressekonferenz von den Regierungsmitgliedern immer seltener genutzt? Offenbar, weil dort noch kritisch nachgefragt wird."



Der Effekt, sagt Fricke, sei "verheerend: Der Bürger glaubt, näher am Minister dran zu sein, faktisch ist aber nur der Minister näher am Bürger dran. Er hockt praktisch beim Bürger im Wohnzimmer, verbreitet seine Fakten im Nahbereich – und damit war es das". Frickes Furcht: "Misstrauen und Politikverdrossenheit steigen und die Demokratie verarmt." Seine Analyse im Video:





Inszenieren statt informieren - auch in den zur Mode gewordenen "einfachen" Gesetzesnamen ist diese Strategie am Werke. Auch hier steht Familienministerin Giffey in der ersten Reihe. Ihr Vorhaben, die Kindertagesbetreuung zu verbessern, taufte sie zum "Gute-Kita-Gesetz", gefolgt vom "Starke-Familien-Gesetz". Innenminister Horst Seehofer (CSU) erwies sich als gelehriger Schüler, betitelte seinen nach wie vor umstrittenen Plan für schnellere Abschiebungen Ausreisepflichtiger als "Geordnete-Rückkehr-Gesetz". Und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verspricht eine "Respekt-Rente".

Man kann das genauso belächeln wie Scheuers Auftritt als Zugführer, würde dahinter nicht die Absicht stecken, den Bürger für dumm zu verkaufen. So hört sich "geordnete Rückkehr" prima an, aber dass Seehofer Abschiebe-Häftlinge in Gefängnisse mit Verbrechen stecken will, ist höchst umstritten. Ebenso, dass Heils "Respekt-Rente" Milliarden Euro kosten dürfte, als Instrument gegen Altersarmut aber kaum taugt.

"Hier wird die ethisch-moralische Einordnung gleich mitgeliefert. Das ist Manipulation, durch die die Bürger entmündigt werden", schimpft Fricke. "Das ist bequem für die Minister, aber das erzeugt bequeme Demokraten, und bequeme Demokraten sind gefährlich für die Demokratie."



Der Wunsch, Deutungshoheit über das politische Geschehen zu haben und sich nicht von Presse- und Rundfunkprofis beobachten und beurteilen zu lassen, ist nicht neu. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ging 2006 mit ihrem ersten Podcast auf Sendung. US-Präsident Donald Trump beherrscht mit seinen Twitter-Salven immer wieder die Debatten. Im Bundestag preschte die AfD vor einem Jahr mit der Ankündigung eines eigenen TV-Kanals vor.

Das Ziel formulierte der zuständige Fraktionsgeschäftsführer Jürgen Braun: Inhalte "direkt, unverfälscht und ungekürzt zu vermitteln". Zwar ist das "AfD-TV"-Studio im Bundestag noch immer "in Gründung". Auf YouTube ist die Partei aber längst mit einem eigenen Kanal unterwegs.





Der Ansatz, die Wähler direkt mit ungefilterten Botschaften zu versorgen, erscheint auch CDU und SPD höchst attraktiv. Beide Parteien bauen eifrig daran, ihre "Newsrooms" für die Online-Schlacht schlagkräftiger zu machen. "Wir verlängern die Kommunikation aus den klassischen Medien ins Internet direkt zu den Leuten", erklärt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.



Gregor Mayntz, als Präsident der Bundespressekonferenz der oberste Vertreter der Parlamentskorrespondenten, erinnern die neuen PR-Strategien von Ministerien und Parteien an das Gebaren "autoritärer Staaten". Fricke sagt: "Der Bürger soll offenbar zum Untertan gemacht werden, der Nachrichten empfangen und glauben soll." Er appelliert an die Regierungsparteien, den Ministerien den Geldhahn "für reine Selbstinszenierung" abzudrehen. Dem Steuerzahler sei es "nicht zuzumuten, Minister-Propaganda zu finanzieren".





DJV-Chef Überall sieht die Parteien im Bundestag "dringend gefordert, diesem Trend entgegenzutreten". Auch im digitalen Zeitalter "bleibt es die Aufgabe von Journalisten, die wichtigen Informationen zu filtern und Schönfärberei von Fakten zu unterscheiden".

Der Journalismus als Bollwerk gegen Fake News, das scheint die schöne alte Welt.

Dass die Regierungsparteien ihre Minister ausbremsen, wäre jedenfalls höchst erstaunlich. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Kommunizieren ohne Journalisten schließlich selbst zum Programm ausgerufen. Beim Werkstattgespräch zur Integration war die Presse ausgesperrt. "Es war kein Journalist vor Ort", sagte AKK dem Magazin der Jungen Union (JU). "Wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert." Ein Problem sieht die CDU-Chefin und mögliche nächste Kanzlerin darin aber nicht, im Gegenteil. Dem JU-Magazin sagte sie:



"In diese Richtung wird es weitergehen, das ist moderne politische Kommunikation."