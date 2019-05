Washington. Der frühere Vize von Barack Obama, Joe Biden, bringt sich als Gegner für Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 in Stellung. Was spricht dafür, dass er sich innerparteilich durchsetzen und ein ernsthafter Herausforderer sein wird?

Wenn Donald Trump sich herausgefordert oder kritisiert fühlt, greift er gerne zu mehr oder weniger offenen Beleidigungen der Gegenseite. Wie am Mittwoch, als er die Frage von einem Moderator eines Radiosenders, ob er sich durch die Kandidatur des Demokraten Joe Biden bedroht sehe, so beantwortete: „Er ist ein schläfriger Mann.“ Das entsprach genau der Sprachregelung des US-Präsidenten, nachdem der frühere Vize von Barack Obama kürzlich seine erneute Bewerbung für das Weiße Haus erklärt hatte. An diesem Tag hatte Trump Biden auf Twitter so begrüßt: „Willkommen zum Rennen, schlafmütziger Joe.“

Sind diese nach Trumps Maßstäben noch milden Anfeindungen einem Pfeifen beim Durchqueren eines dunklen Waldes gleichzusetzen? Oder ist es nur die untrennbar mit Trump verbundene Überheblichkeit, die ihn so über den politischen Gegner reden lässt? Grund genug hat der US-Präsident jedenfalls, in dem außenpolitisch erfahrenen früheren Senator den Mann zu sehen, der ihm 2020 eine zweite Amtszeit verwehren könnte.

Wie sind Bidens Umfragewerte? Die jüngste Popularitäts-Umfrage, veröffentlicht von CNN, sieht Biden unter den Demokraten mit 39 Prozent vorn. Der selbsterklärte „demokratische Sozialist“ Bernie Sanders hinkt mit 15 Prozent weit hinterher, die Senatorin Elizabeth Warren liegt mit acht Prozent auf dem dritten Platz. Die restlichen 17 Bewerber der Oppositionspartei tauchen mit Prozentzahlen auf, die ihnen derzeit so gut wie keine Chance geben. Was bedeutet: Biden hat nun den wichtigen „Frontrunner“-Status, der ihn für Großspender attraktiv macht. Die US-Medien werden sich zudem auf ihn konzentrieren, was zu Lasten der anderen Bewerber gehen wird, deren Beliebtheitswerte darunter langfristig leiden dürften.

Was ist seine Strategie? Biden hat als wichtigsten Teil seiner Strategie bereits durchblicken lassen: Er will Auseinandersetzungen mit anderen Kandidaten seiner Partei um Sachfragen wie Klimaschutz oder Gesundheitsreform und um persönliche Qualitäten unbedingt vermeiden – und sich als jener Bewerber dem Volk darstellen, der die allerbesten Chancen hat, den unter den Demokraten so verhassten Donald Trump abzulösen. Aufgrund seiner Affinität zu Barack Obama kann er damit rechnen, auch die wichtige afro-amerikanische Wählerschaft sowie Latinos überproportional anzuziehen.

Warum trat Biden zuerst in Pittsburgh auf? Biden hat zu erkennen gegeben, dass für ihn die ersten Vorwahl-Bundesstaaten wie Iowa oder New Hampshire weniger wichtig sind als jene „Swing States“ wie Michigan, Wisconsin oder Pennsylvania, wo Trump 2016 für viele überraschend gewonnen und damit die Wahl entschieden hatte. Deshalb fand der erste Wahlkampfauftritt Bidens auch in der ehemaligen Stahlarbeiter-Metropole Pittsburgh statt. Damit verbunden war die Nachricht an die arbeitende Mittelschicht, die sogenannten „blue collar“-Beschäftigten: Dieser Demokrat nimmt euch wieder ernst, und es gibt keinen Grund, 2020 erneut für Trump zu stimmen. Auch kommt Bidens Einsatz für einen gesetzlichen Mindestlohn von 15 US-Dollar pro Stunde in Bundesstaaten wie Pennsylvania oder Ohio gut an. Ebenso wie seine volkstümliche Art, die ihm schnell Sympathien verschafft.

Was macht ihn als Präsidentschaftskandidaten attraktiv? Biden hat den Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern, das Präsidentenamt besser als die Demokraten-Konkurrenz zu kennen. Zwei Amtszeiten als Stellvertreter Obamas lassen auch den Faktor, dass Biden bereits 74 Jahre alt ist, in den Hintergrund rücken. Trump mag erneut damit werben, dass er die USA „großartig“ gemacht hat und diesen Status nun konservieren möchte. Doch Biden hat trotz seines „Onkel Joe“-Spitznamens eine präsidiale Ausstrahlung, die ihn gerade für jene Wechselwähler attraktiv macht, die sich 2016 frustriert von der konzeptlos wirkenden Demokratin Hillary Clinton abgewandt hatten.