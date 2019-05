Ein milder Duft liegt über dem Stand von Straßenhändler Patrick Macharia, der sich unscheinbar in einer der vielen Seitenstraßen Nairobis befindet. Fast im Minutentakt kommen Kunden an den Stand des jungen Mannes, kaufen frische Bananen, Äpfel, Teeblätter oder Nüsse, die hier in großen Mengen angeboten werden. Bezahlt wird cash – oder mit dem Handy, das nahezu jeder Kenianer bei sich trägt. Über eine Kurznachricht wird der fällige Betrag beglichen, anschließend per Code bestätigt und an den Händler weitergeleitet, bei dem die Nachricht nur wenige Augenblicke später eingeht. Ein prüfender Blick, ein kurzes Nicken und Macharia gibt sein okay. Schnell und unkompliziert – so geht mobiles Bezahlen in Kenia.

Mobiles Bezahlen ohne Smartphone



Möglich macht das der Bezahldienst M-Pesa, der vor zwölf Jahren von der Vodafone-Tochter Safaricom, in Kenia ins Leben gerufen wurde und sich mittlerweile zum größten mobilen Geldanbieter in Afrika entwickelt hat. M-Pesa – Pesa bedeutet „Geld“ auf Suaheli – wurde ursprünglich entwickelt, um kleine Geldbeträge per SMS von einem Nutzer zum anderen zu versenden. Mittlerweile wird der mobile Bezahldienst genutzt, um Rechnungen zu bezahlen, Geld abzuheben oder im Internet Waren zu bestellen. Selbst an der Supermarktkasse, in kleinen Kioskläden oder etwa beim Frisör gehört M-Pesa zur gängigen Praxis.

Alleine in Kenia nutzen rund 30 Millionen Menschen das Angebot, das einfacher kaum funktionieren könnte: Ein Mobiltelefon, eine SIM-Karte und eine Rufnummer genügen. Nicht mal ein eigenes Bankkonto wird benötigt, um die Zahlungen mit dem Telefon durchführen zu können. Lediglich das Konto, das jeder Kunde bei M-Pesa besitzt, muss vorab aufgeladen werden. Ein individueller Zahlencode, der in den Geschäften aushängt, dient als Bestätigung für den Bezahlvorgang – und das Handy wird zur mobilen Geldbörse.



Auch Straßenhändler Patrick Macharia nutzt das Angebot, um etwa die Lieferanten zu bezahlen, die den jungen Kenianer an diesem Vormittag mit frischen Waren beliefern. Noch vor Jahren musste er Bananen, Gemüse oder Gewürze selbst einkaufen. „Jetzt bestelle ich meine Waren am Vortrag und werde pünktlich beliefert“, sagt der Straßenhändler, der nach der Anlieferung in Sekundenbruchteilen Rechnung und Lieferschein auf sein Handy erhält.



Digitale Vernetzung

Das mobile Bezahlsystem, das in Kenia und anderen afrikanischen Ländern angeboten wird, ist für viele Kunden und Verkäufer häufig der einzige Weg, um Waren kaufen oder verkaufen zu können. Denn in Kenia sind Bankkonten oder gar Kreditkarten nur etwas für Reiche. M-Pesa ist für viele der erste Zugang zum bargeldlosen Geldverkehr. Das weiß auch Peter Njonjo (Bild), Geschäftsführer des Handelsunternehmens Twiga Foods, das Macharia und 2500 weitere Händler in Kenias Hauptstadt täglich versorgt. „Am Anfang lief das Geschäft mit den Landwirten ausschließlich gegen Bargeld. Mittlerweile werden 40 Prozent mobil über das Handy abgewickelt", so der Geschäftsmann.

Bei dem jungen Unternehmen, das seinen Hauptsitz in einem unscheinbaren Gebäude im Zentrum Nairobis hat, macht sich der digitale Wandel Kenias besonders deutlich. Bei 17.000 Produzenten in und um Nairobi kauft das Unternehmen seine Waren, die anschließend an die Abnehmer ausgeliefert werden. Über das Tablett erfassen die Mitarbeiter, das sogenannte Scouting-Team, die Erträge aus der Ernte und senden die Daten an die Firmenzentrale, die so schon frühzeitig die einzelnen Bestellungen vorbereiten kann. Auch die Aufträge der Straßenhändler werden per App erfasst und vernetzen die Verkäufer schnell und direkt mit dem Unternehmen.



Ein Konzept, das auch auf andere Städte und Länder in Afrika übertragen werden soll, wie Njonjo erklärt. Finanziert durch Geldgeber wie die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), eine Tochter der staatlichen KfW-Bank.

Für die Farmer sind die mobilen und digitalen Angebote oftmals unabdingbar, um auf dem Markt mitspielen und ihre Waren an den Kunden bringen zu können. Auch Darlehen und 24-Stunden-Kredite werden ihnen und den Straßenhändlern vom Unternehmen angeboten, um finanzielle Engpässe zu überbrücken. Der Händler entwickelt dafür ein eigenes mobiles Zahlungssystem, das Kunden und Lieferanten Kredite zu vergleichsweise günstigen sieben bis acht Prozent im Jahr zur Verfügung stellen soll. Beim Bezahldienst M-Pesa sind diese nur zu hohen Zinsen von zwei Prozent pro Tag erhältlich.



Waren an die Haustür

Die finanziellen Engpässe sind für die Kenianer nicht das einzige Problem. In den ländlichen Gebieten etwa rund um die Hauptstadt Nairobi, sind Waren des täglichen Bedarfs wie Medikamente, Werkzeuge, Geschirr oder Töpfe knappe Güter. Im Einzelhandel oder auf Märkten sind sie oft gar nicht erhältlich, die Wege in die Stadt zeitaufwendig und für viele zu teuer.

Um trotzdem die benötigten Produkte zu erhalten liefert der Versandhändler Copia waren auf Wunsch bis an die eigene Haustür. Der Online-Händler kauft Produkte von Lieferanten in Nairobi oder aus Fernost und verkauft sie über Zwischenhändler, wie Kioskbesitzer und Frisöre, weiter. Per Online-Katalog oder App können die Waren bequem von zuhause bestellt werden, oder bei einem der Zwischenhändler, die beim Unternehmen auch als Agenten bezeichnet werden.

Das Amazon Nairobis



Die gesammelten Bestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert, und können von den Kunden in den Geschäften, die mit den in Deutschland üblichen Paketshops zu vergleichen sind, abgeholt werden. Angeboten wird nahezu alles: Von einfachen Haushaltswaren bis hin zu Motorrädern oder Solarzellen. Über die Agenten löst das Unternehmen auch das „last-mile-problem“, wie Geschäftsführer Tim Steel erklärt, das etwa durch fehlende Adressen oder eine unzureichende Infrastruktur hervorgerufen wird.

Im Gegensatz zu Versandhändlern, die bei der Auslieferung auf externe Unternehmen angewiesen sind, laufen bei der 2013 gegründeten Firma alle Fäden an einem Ort zusammen. „Da bei uns alles in einer Hand ist, können die Kosten niedrig gehalten und die Produkte günstig an die Kunden weitergegeben werden“, sagt Steel über sein Unternehmen, das auch als „Amazon Nairobis“ bezeichnet wird.



Für die rund 200.000 Kunden, die das Unternehmen damit erreicht, wird der Online-Händler somit zur wichtigen Anlaufstelle. Denn nur über das mobile Angebot kommen sie an die dringend benötigten Waren – die sie wie selbstverständlich auch mit dem mobilen Geldbeutel bezahlen.