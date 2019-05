Unmissverständlich: ein Teilnehmer eines Aufzugs von Rechtsextremen in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt). Das Bundesinnenministerium warnt vor der Radikalisierung von Extremisten im Internet. Foto: Jan Woitas dpa/lah +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Osnabrück. Mehr als jeder zweite Rechtsextremist in Deutschland ist nach Angaben der Bundesregierung gewaltorientiert: insgesamt 12.700 von 24.000 Personen, so das Bundesinnenministerium in seiner Antwort auf eine Anfrage der FDP, die unserer Redaktion vorliegt. Die Liberalen fordern vor diesem Hintergrund ein "neues Konzept gegen Radikalisierung im Internet".