Besucher in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen. Foto: Ronald Zak/AP

Frankfurt/Wien/Washington. Wenige Stunden bevor in ganz Israel das öffentliche Leben zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust still steht, hat eine Studie Wissenslücken in Österreich zum Thema Holocaust aufgezeigt. In anderen Staaten verblasst das Wissen ebenfalls. Ein Weckruf, so die Auftraggeber der Studie.