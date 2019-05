Osnabrück. Die Tatverdächtigen im Bereich Kinder- und Jugendpornografie sind immer häufiger selbst noch Kinder. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik. Ermittler stellt das vor Probleme. Jugendschützer fordern Maßnahmen.

2101 Minderjährige sind im vergangenen Jahr wegen der Verbreitung, des Erwerbs, Besitzes und Herstellung kinder- oder jugendpornografischer Schriften in den Fokus der Polizei geraten. 603 davon waren sogar jünger als 14 Jahre. Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die Zahlen damit fast verdoppelt. Für das Jahr 2016 weist die Kriminalstatistik noch 1154 Verdächtige unter 18 für diesen Bereich aus.

Jeder Vierte minderjährig

Werner Schwarz vom Bund Deutscher Kriminalbeamter bestätigt den Trend: „Wir beobachten deutliche Verschiebungen beim Täterfeld hin zu immer jüngeren Tatverdächtigen.“ Das Bild vom Täter mit pädophilen Neigungen treffe im Bereich Kinderpornografie nur noch bedingt zu. Die Statistik zeigt: Insgesamt gab es 8022 Verdächtige im vergangenen Jahr. Mehr als jeder vierte war also minderjährig.

Schwarz bringt Beispiele aus der Ermittlungspraxis: „Mal handelt es sich um ein sehr junges Pärchen, das sich gegenseitig Nacktaufnahmen schickt. Mal um Cybermobbing beispielsweise in Whatsapp-Gruppen mit Dutzenden Teilnehmern. Da werden dann die Nacktaufnahmen einer Mitschülerin geteilt.“ All das ist potentiell strafbar, viele mutmaßliche Täter sind sich dem aber wohl nicht bewusst.

Eine Whatsapp-Gruppe. 60 Verdächtige

Schwarz sagt, es habe Fälle gegeben, in denen Staatsanwälte Durchsuchungsbefehle gegen bis zu 60 Mitglieder einer Whatsapp-Gruppe von Jugendlichen gestellt hätten, weil innerhalb der Gruppe entsprechende Aufnahmen kursierten.

Die waren damit auch auf den Handys der Gruppenteilnehmer. Alle tauchten später als minderjährige Tatverdächtige im Bereich Jugendpornografie in der Kriminalstatistik auf.



Im Bereich Jugendpornografie sind die dargestellten Personen zwischen 14 und 18 Jahren alt, bei Kinderpornos jünger als 14. Besitz, Erwerb, Herstellung und Verbreitung sind nach Paragraf 184 b und c strafbar. Für den Bereich der Täter gilt: Kinder unter 14 sind strafunmündig, Verfahren gegen sie werden eingestellt.

Anzeige Anzeige

Laut Gewerkschafter Schwarz bedeutet die Entwicklung hin zu immer jüngeren Tatverdächtigen eine Mehrbelastung für die Kriminalisten. Es sei sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung bei den Beamten gefragt. Schwarz sagt:

„Für die Familien ist das häufig ein Schock, wenn Polizeibeamte vor der Tür stehen. Die Eltern wissen von nichts und die Kinder sind sich keiner Schuld bewusst."

Der Kinderschutzbund fordert sexual-pädagogische Konzepte an Schulen, die Minderjährige über angemessenes und unangemessenes Verhalten aufklären. „Schule muss vermitteln, dass es ein Recht auf körperliche Grenzen gibt. Es muss ein Bewusstsein bei den Schülern geschaffen werden, was zulässig ist und was nicht“, so Martina Huxoll-von Ahn, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin.

Eltern empfiehlt sie, Regeln mit den eigenen Kindern zur Handy-Nutzung auszuhandeln. Verbote seien indes schwierig, da es kaum Kontrollmöglichkeiten für die Erziehungsberechtigten gebe.



Bis hin zum Suizid

In den vergangenen Monaten und Jahren hatte es immer wieder Berichte über Jugendliche gegeben, die sich umgebracht haben, weil Nacktaufnahmen von ihnen im Internet gelandet waren.

So etwa ein 14-Jähriger im niederländischen Enschede. Drei etwa Gleichaltrige hatten ein Nacktfoto von ihm verbreitet, das Opfer stürzte sich in den Tod. Gegen die Verbreiter ermitteln die niederländischen Behörden. (Weiterlesen: Nacktfoto im Internet: 14-Jähriger in Enschede begeht Suizid)